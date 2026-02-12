La AFA quiere llevar a 50.000 espectadores la capacidad del Estadio Único de La Plata

Según la AFA, todas estas reformas ya fueron presentadas y aprobadas por los organismos de contralor de la Provincia. “Se prevé que el Estadio esté habilitado para su utilización a partir del mes de mayo de 2026 y que las obras totales previstas en esta primera etapa se encuentren finalizadas para el mes de octubre de 2026”.

Según se consigna en el mismo Boletín, para cerrar el tema Tapia informó que para octubre ya se tiene previsto la realización de recitales que permitirán los ingresos necesarios para su reinversión en la puesta en valor del Estadio.

Paso formal, luego del informe, por unanimidad, los miembros del Comité Ejecutivo aprobaron lo actuado hasta el momento y el plan de acción a futuro.