“Kollas” se presenta este miércoles en el ciclo “Mardel Danza 2025”

El espectáculo de danza “Kollas” se presentará este miércoles 10 a las 20:00 en la Sala Piazzolla (Boulevard Marítimo 2280), como parte del ciclo “Mardel Danza 2025”, organizado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Esta nueva edición de “Mardel Danza”, bajo el título “Ancestral”, incluye diversas funciones, cada una dedicada a un mito o leyenda aborigen. “Kollas” destaca por su propuesta artística que busca fomentar la creación local a través de interpretaciones únicas elaboradas por destacados coreógrafos.

La obra cuenta con la coreografía de Agustina Di Nucci, Enzo Rodríguez, Juany Forcades y Selena Barras, quienes ofrecen una reinterpretación de mitos y leyendas aborígenes, promoviendo la riqueza cultural y la creatividad en la danza contemporánea.

El ciclo “Mardel Danza 2025” es el resultado del trabajo conjunto entre el Colectivo Mardel Danza, la curaduría del artista marplatense Bruno García y la gestión cultural de Juliana Lizardo Villafañe. Este espacio busca fortalecer el desarrollo sustentable de la danza local.