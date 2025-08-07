«Kirchnerismo Nunca Más»: la polémica campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

El presidente Javier Milei dio el puntapié inicial a la campaña con una foto junto a sus ocho candidatos en Villa Celina, localidad del municipio La Matanza, como anticipó la agencia Noticias Argentinas, con la que buscan arrebatarle al peronismo la Legislatura bonaerense.

“Kirchnerismo Nunca Más”, es el slogan utilizado por la ingeniería libertaria para inaugurar la batalla cultural en la contienda contra Fuerza Patria.

La elección de las palabras no es azarosa. La tipografía del Nunca Más impresa en la bandera que nuclea a los cabeza de listas junto al mandatario es la misma que inmortalizó al libro que recopila los datos arrojados en el informe final de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas durante la dictadura militar comprendida entre 1976 y 1983.

Con fuertes críticas a lo que denominan “el curro” de los derechos humanos, La Libertad Avanza y el PRO lanzaron la campaña que generó polémica en redes, de cara a los comicios del 7 de septiembre, en primera instancia, y con las nacionales del 26 de octubre como parada final.

El asesor presidencial, Santiago Caputo, en pleno diseño de la estrategia aspira a nacionalizar el debate y polarizar con el peronismo en su bastión fundacional. Para eso, coordinaron como primera actividad el retrato de presentación de los 8 representantes junto al libertario en territorio adverso, escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Integran la imagen en las tierras del intendente Fernando Espinoza, los cabeza de listas Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava).

Completan el retrato el diputado y candidato para las nacionales, José Luis Espert; el armador bonaerense, Sebastián Pareja; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se perfila para competir en las nacionales; y el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo.

Todos los referentes, incluso los amarillos, portan un buzo violeta que tiene las siglas de La Libertad Avanza y el logo del espacio. Rápidamente, en el campamento del PRO aclaran que se trata del nombre del frente que los nuclea.

Pese a ser una elección provincial, el accionar es estratégico: como el cronograma electoral apremia, la campaña para competir por los lugares en la Legislatura Bonaerense estará unificada camino a los comicios nacionales del 26 de octubre.

En paralelo al retrato, ambos espacios difundieron en redes sociales el comunicado con el que oficializan el entendimiento electoral para octubre y, en el que a la vez, revelaron que la sintonía tendrá correspondencia en el Congreso.

«Ambos partidos trabajarán en conjunto hasta 2027 para consolidad a través de sus representantes en el Congreso de la Nación, la agenda de reformas que el presidente Javier Milei lidera desde diciembre de 2023», indicaron ambas fuerzas.

El plan para competir contra Fuerza Patria será sintetizado en la figura del libertario que, de manera estratégica y segmentada, recorrerá distritos específicos, y encarnará la polarización contra el gobernador de la provincia, Axel Kicillof.

Minutos después de la viralización de la presentación del equipo bonaerense, el Presidente publicó un mensaje en sintonía desde sus redes sociales. “Kirchnerismo vs Libertad”, replicó en uso del slogan que le dio la victoria al vocero presidencial, Manuel Adorni, en los comicios de mayo.

Al igual que en la campaña porteña, los miembros del Gabinete que volverán a formar parte activa de las actividades proselitistas.