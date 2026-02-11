Kimera Dúo y Los Eternos celebran la previa de San Valentín

Kimera Dúo y la banda Los Eternos se presentarán este viernes 13 a las 21:00 en Abbey Road (avenida Juan B. Justo 620), en una propuesta que unirá pop romántico y música latina para celebrar la previa del Día de los Enamorados.

En la primera parte de la noche regresará Kimera Dúo, uno de los proyectos clásicos de la escena musical marplatense con casi dos décadas de trayectoria. El dúo integrado por Pablo Alvarez y Alejandro Vergara ofrecerá un show cargado de emoción, con un recorrido por grandes clásicos y éxitos actuales de artistas como David Bisbal, Luis Fonsi, Son By Four y Camila.

El proyecto nació en 2007, cuando ambos cantantes se conocieron mientras estudiaban canto en el mismo instituto. Con el paso del tiempo comenzaron a presentarse en distintos escenarios y lograron reconocimiento local. A lo largo de su carrera participaron en programas televisivos de alcance nacional como “Soñando por cantar” (2013) y “La voz Argentina”, además de realizar cuatro temporadas consecutivas en el Espacio Clarín de Mar del Plata.

La velada continuará con la presentación de Los Eternos, banda formada en 2018, que desplegará su característico estilo festivo con cumbia y música latina, invitando al público a bailar y compartir una noche de celebración.

A lo largo de su trayectoria, el grupo se presentó en numerosos eventos privados y festivales nacionales y provinciales, entre ellos la apertura de los Juegos Evita 2018 y 2019, el Festival Marea 2022, cierres de torneos nacionales, el Enduro MDQ y la Fiesta Eterna en salas como Vorterix y GAP. Además, realizó una gira por España que amplió su proyección internacional.