Kimberley y Círculo Deportivo se pondrán en marcha el lunes

El plantel comandado por Mariano Mignini (Kimberley) pondrá primera este lunes 2 de febrero de cara a su preparación para el Torneo Federal A de Fútbol, mientras que Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi, por el mismo certamen y zona que, seguramente también compartirán con Alvarado, dirigido por Mariano Charlier , también iniciará su trabajo de acondicionamiento mañana, lunes .

El plantel verdiblanco, según confirmó prensa del club es el siguiente :

Arqueros: Nicolás Báez, Diego Aguayo y Nazareno Orellana

Defensores: Máximo Massino, Mateo Di Molfetta, Giovanni Di Molfetta, Franco Mañas, Hernán Sosa, Tomás Loscalso, Laureano Tello, Agustín Vázquez, Julián Fritzler y Leonel Espinosa.

Volantes: Enrico Zanelli, Álvaro de Gaetani, Mauricio Miori, Jonathan Zárate, Leonel Iriarte, Leonardo Verón, Valentino Ávalos y Sebastián Chávez.

Delanteros: Ever Ullúa, Santiago Castillo, Rodrigo Ríos, Juan Santillán