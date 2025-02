Kimberley y Círculo abrirán el Federal A jugando entre sí

El DT de Kimberley habló sobre la actualidad de su equipo por el canal de YouTube @golesdemedianoche en el programa La Voz del Estadio que se emite de lunes a viernes de 18.00 a 20.00. Aquí el audio original

Por Valentín Ramallo de LVDE radio

KIMBERLEY Y CÍRCULO TIENEN CALENDARIO CONFIRMADO EN EL FEDERAL A

Se sorteó el Torneo Federal A 2025 a falta de 18 días para el inicio del mismo que será el 16 de marzo. El “Dragón”, de enorme campaña en la temporada pasada, que fue la del debut en la tercera categoría del fútbol argentino, y el “Papero”, que buscará mejorar su performance de temporadas anteriores, tienen definido su calendario y los equipos que van a enfrentar y, un dato no menor, los kilometros que tendrán que recorrer para disputar el campeonato.

Para suerte de la “K” y el elenco otamendino, el formato en la primera parte de la temporada será idéntico al del 2024, con la única diferencia que tendrán que medirse con Guillermo Brown de Puerto Madryn (que viene de perder la categoría en la Primera Nacional) en lugar de Sansinena de General Cerri (que renunció a su plaza), por lo que se agrega un viaje largo al itinerario (1.130km contra los 479,2km hasta Cerri) además del de Rawson (Germinal) y Neuquén (Deportivo Rincón). No obstante, el formato de las cuatro zonas configuradas con un criterio de cercanía geográfica, sigue siendo beneficioso para la mayoría de los equipos por el tema de gastos en una categoría de ascenso.

Cabe destacar que el Federal A otorgará dos ascensos a la Primera Nacional en esta temporada. En su Primera Fase, habrá 4 zonas (2 de 10 integrantes y 2 de 9), en la cual los 5 primeros de las zonas que tienen 10, y los 4 primeros de las zonas que tienen 9, pasarán a la Segunda Fase, mientras que el resto de los equipos irán a la Reválida.

En la Segunda Fase se repartirán los 18 clasificados en 2 grupos, y jugarán a una vuelta todos contra todos: los 4 mejor posicionados pasarán a los “mata-mata” para definir el primer ascenso, mientras que el segundo cupo será para el vencedor de la Reválida.

Los dirigidos por Mariano Mignini, que se encuentran en plena pretemporada, debutarán el 16 de marzo contra Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi (una vez más, los representantes marplatenses compartirán grupo) en el estadio José Valle, y volverán a jugar de local en la segunda fecha, cuando reciban a Deportivo Rincón. A continuación, el fixture entero de Kimberley:

Primer Vuelta

FECHA 1: VS CÍRCULO DEPORTIVO (L) (16/3)

2: VS DEPORTIVO RINCÓN (L) (23/3)

3: VS SANTAMARINA DE TANDIL (V) (30/3)

4: VS GERMINAL DE RAWSON (L) (6/4)

5: VS OLIMPO (V) (13/4)

6: VS CIPOLLETTI (L) (20/4)

7: VS SOL DE MAYO DE VIEDMA (V) (27/4)

8: VS GUILLERMO BROWN DE PUERTO MADRYN (L) (4/5)

9: VS VILLA MITRE (V) (11/5)

Segunda Vuelta

10: VS. CÍRCULO DEPORTIVO (V) (18/5)

11: VS. DEPORTIVO RINCÓN (V) (24/5)

12: VS. SANTAMARINA DE TANDIL (L) (1/6)

13: VS. GERMINAL DE RAWSON (V) (8/6)

14: VS. OLIMPO (L) (15/6)

15: VS. CIPOLLETTI (V) (22/6)

16: VS. SOL DE MAYO DE VIEDMA (L) (29/6)

17: VS. GUILLERMO BROWN DE PUERTO MADRYN (V) (6/7)

18: VS. VILLA MITRE (L) (13/7).

Mientras que Círculo, luego de visitar Mar del Plata en la primera jornada, será local de Santamarina en la segunda. A continuación, el fixture entero del “Papero”.

Primera Vuelta

FECHA 1: VS. KIMBERLEY (V) (16/3)

2: VS SANTAMARINA DE TANDIL (L) (23/3)

3: VS. GERMINAL DE RAWSON (V) (30/3)

4: VS. OLIMPO (L) (6/4)

5: VS. CIPOLLETTI (V) (13/4)

6: VS. SOL DE MAYO DE VIEDMA (L) (20/4)

7: VS. GUILLERMO BROWN DE PUERTO MADRYN (V) (27/4)

8: VS. VILLA MITRE (L) (4/5)

9: VS. DEPORTIVO RINCÓN (V) (11/5)

Segunda Vuelta

10: VS. KIMBERLEY (L) (18/5)

11: VS. SANTAMARINA DE TANDIL (V) (24/5)

12: VS. GERMINAL DE RAWSON (L) (1/6)

13: VS. OLIMPO (V) (8/6)

14: VS. CIPOLLETTI (L) (15/6)

15: VS. SOL DE MAYO (V) (22/6)

16: VS. GUILLERMO BROWN DE PUERTO MADRYN (L) (29/6)

17: VS. VILLA MITRE (V) (6/7)

18: VS. DEPORTIVO RINCÓN (L) (13/7)