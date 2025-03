Kimberley todavia no hace pie en 2025

Por Valentín Ramallo de La Voz del Estadio radio

El “Dragón” perdió frente a Deportivo Rincón 1 a 0 de Rincón de Los Sauces (Neuquén), por la fecha 2 de la Zona 1 del Federal A. El gol lo hizo Fernando Pettineroli a los 78′, que definió el encuentro.

Otro paso en falso para Kimberley en este 2025, y otro más de local. Mejora en el rendimiento con respecto a la derrota con Círculo, pero derrota al fin. Braian Cos por Sebastián Gularte en ofensiva y Santos Bacigalupe por Tomás Mantia en defensa fueron las variantes en el once inicial. La primera la tuvo Deportivo Rincón, antes de los 10′, con la aparición del “2” Jonathan Chacón y la respuesta del “1” Tomás Casas.

El “Dragón” tuvo la suya, con Ever Ullúa que recuperó en salida visitante y exigió la respuesta del arquero Jonathan Criado para sacarla del ángulo izquierdo. Un primer tiempo en donde Ezequiel Goiburu volvió a tomar un protagonismo importante, con un Kimberley que volvió a estar impreciso y poco asertivo a la hora de aprovechar espacios y generar peligro. Al complemento salió más ordenado y más claro en sus ideas. Luego de un quite a Nahuel Roselli, el mediocampista Ricardo Lezcano quedó mano a mano con Casas pero no pudo vencer la valla del arquero por un remate débil.

Instantes despues el “Sapo” tuvo el 1 a 0 en sus pies, tras una jugada conducida por Goiburu y centro por abajo de Ullúa, pero Roselli, como se dice popularmente, “le pegó con el diario”, estando de frente al arco a pocos metros del mismo. La “K” era más: Mariano Mignini dispuso los ingresos de Axel Pereyra y Jontahan Zárate para darle aire fresco a la ofensiva, mientras Goiburu con un tiro de media distancia casi hace un golazo (que hubiese sido merecido para el), pero el travesaño jugó para Rincón en esa jugada.

Kimberley se jugó el todo por el todo, y la visita empezó a depender del contraataque. Pasaban los minutos y el local no encontraba el “toque final”, y a los 33′, Deportivo Rincón golpeó y fuerte: Matías Navarro por banda izquierda arremetió, la pelota se desvío en un hombre kimberleño, y apareció el recién ingresado Pettineroli, solo, para mandar la pelota a la red.

El conjunto neuquino se dio cuenta que de contra podía lastimar, y así fue. El “Dragón” terminó con Mateo Rinaldi de “9”, pero Rincón se defendió de manera efectiva y se llevó, quizás, demasiado premio. Se valora la idea futbolística de los dirigidos por Mignini de ser protagonistas, aquella que le dio muy buenos resultados y le permitió clasificarse a la Copa Argentina en 2024. Por el momento, la intención ofensiva está, pero falta aceitar “la maquina” de mitad de cancha hacia adelante. La próxima fecha es contra Santamarina en Tandil.

Sintesis del partido

KIMBERLEY: Tomás Casas; Tomás Loscalzo, Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe y Hernán Sosa; Nahuel Roselli, Agustín Vásquez, Ever Ullúa y Braian Cos; Ezequiel Goiburu y Rodrigo Rios. DT: Mariano Mignini.

DEPORTIVO RINCÓN: Jonathan Criado; Leonel López, Jonathan Chacón, Federico Moreno y Jorge Aruga; Héctor Rueda, Facundo Miguel, Matías Navarro y Adrián Jeldres; Ricardo Lezcano y Germán Cervera. DT: Alejandro Abaurre.

CAMBIOS KIMBERLEY: 60? Jonathan Zárate por Roselli y Áxel Pereyra por Rodrigo Ríos, 74? Mauricio Miori por Goiburu y Santiago Ávila por Ullúa; 79? Leonardo Verón por Sosa.

CAMBIOS DEPORTIVO RINCÓN: 66? Thiago Luna por Lezcano y Fernando Pettineroli por Miguel; 81? Ezequiel Ávila por Rueda y Ariel Páez por López y 90+1? Carlos Esteves por Navarro.

GOLES: 78′ Pettineroli.

INCIDENCIAS: No hubo.

ESTADIO: José Alberto Valle.

ARBITRO: Fernando Marcos.