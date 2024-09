Kimberley terminó quinto a puro gol

En un partido que tuvo de todo, el “Dragón” pagó caro los errores defensivos del primer tiempo y no pudo remontar el pleito para meterse directamente en semifinales. Fue 4 a 3 en favor de los de General ( foto prensa club Kimberñey) Rodríguez. De esta manera, el “Verdiblanco” seguirá compitiendo por el camino largo de cara al ascenso a la Primera Nacional. Ahora, el rival en la primera llave de playoffs será El Linqueño o Sarmiento de Resistencia.

Desde el comienzo de partido, Camioneros salió a impregnarle velocidad y verticalidad al ataque con buenos movimientos de Rodrigo Giorno que, al minuto, tuvo la primera clara pero Nicolás Báez le achicó bien. Sin embargo, a los 4, Huguenet lo mandó a correr nuevamente a Giorno que arrancó en tres cuartos y definió mano a mano para el 1 a 0.

A Kimberley le costaba salir y encontrar a Nahuel Roselli y Ezequiel Goiburu para comenzar las transiciones, y eso era producto de la presión alta comandada por Guillermo Santillán y Héctor Canteros. Así y todo, Mariano Mignini fue acomodando piezas en el momento y empezó a asentarse mejor.

Casi de manera inesperada, Uriel Iehara, que poco había podido participar, sacó de la galera un disparo lejano desde el sector izquierdo que se le metió en el segundo palo a Horacio Ramírez para firmar el 1 a 1. A partir de ahí, Matías Gómez tuvo otra participación y hasta pudo ser responsable del segundo con una búsqueda larga para Hernán Sosa que cabeceó desviado.

El partido estaba planchado pero, a los 35, un error en la salida derivó para Elián Muñoz que se la pinchó a Giorno – en clara posición adelantada- que se fue de cara al gol y, con alguna complicación estampó el 2 a 1. Tres minutos despúés, el “siete” le devolvió la gentileza al “diez” y fue Muñoz quien la tocó contra el palo izquierdo de Báez para el 3 a 1.

Pese al desconcierto, Kimberley pudo descontar antes de irse al descanso. Primero por medio de Tomás Loscalso pero su derechazo pegó en el palo y luego con un cabezazo de Iehara que salió ancho.

En el complemento, y ya sin Roselli (ingresó Agustín Vázquez), el “Dragón” fue a todo por el todo. Y así, a los 30 segundos, encontró el penal de Román Suárez contra Leonel Iriarte que Santos Bacigalupe cambió por gol.

En el envión, los marplatenses pudieron empatar pero Ramírez, en dos tiempos, se quedó con el remate de Iehara. Cuando el partido ya se jugaba de otra manera, Huguenet cazó un centro alto y calzó la pelota casi de espaldas para darle la dirección justa hacia el arco y gritar el 4 a 2.

Los cambios le sirvieron a Kimberley en el primer intento, al punto que Ever Ullúa, que ingresó a los 13, en la primera que tuvo convirtió el 4 a 3 un minuto después. A los 31, Iriarte la hizo bárbaro por izquierda, tocó otra vez para Ullúa que sacó un remate violento que se fue apenas al lado del poste.

Ya con triple nueve con Diego Martínez, Martín Schlotthauer e Iehara, cada pelota que se recuperaba tenía destino de área aunque ninguna llevó el peligro necesario para darle mayor suspenso al final.

De esta forma, el “Dragón” culminó como mejor quinto en los nonagonales de ascenso directo y ahora deberá aguardar por lo que suceda este lunes con el partido de El Linqueño que visita a Gimnasia de Concepción del Uruguay.

SÍNTESIS

Camioneros: Horacio Ramírez; Luis Lorenzi, Román Suárez, Leandro Lungarzo y Laureano Nutz; Pablo López, Héctor Canteros, Guillermo Santillán y Elián Muñoz; Ignacio Huguenet y Rodrigo Giorno. DT: Federico Urciuoli.

Kimberley: Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe y Hernán Sosa; Leonel Iriarte, Nahuel Roselli y Ezequiel Goiburu; Áxel Pereyra, Uriel Iehara y Matías Gómez. DT: Mariano Mignini

Goles en el PT: 3′ y 35′ Giorino (C), 13′ Iehara (K) y 38′ Muñoz (C)

Goles en el ST: 1′ Bacigalupe (K), 8′ Huguenet (C) y 14′ Ullúa (K)

Cambios en el ST: Desde el inicio, Agustín Vázquez por Roselli (K), 13′ Facundo Rojas por Rinaldi (K) y Ever Ullúa por Gómez (K), 15′ Martín Vázquez por Lorenzi (C) y Haberkorn por Huguenet (C), 24′ Robert Giménez por Santillán (C), 31′ Diego Martínez por Loscalso (K), Martín Schlotthauer por Goiburu (K), Nicolás Moyano por Giorno (C) y Brizuela por Canteros (C).

Árbitro: Lucas Cavallero

Estadio: Hugo Moyano

