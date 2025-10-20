Kimberley sostuvo el triunfo hasta los 85’

Por Valentin Ramallo de LVDE Radio

El «Dragón» igualó 1 a 1 con Olimpo, por la ida de los Octavos de Final de la Reválida del Torneo Federal A. Los goles fueron, en el arranque, de Agustín Vázquez para el local, y Alan Murialdo en el epílogo del encuentro para el elenco bahiense, que consiguió un resultado que lo favorece por contar con ventaja deportiva (en caso de empate en el score global, pasará Olimpo).

No lo pudo sostener, a pesar de haber hecho un gran partido. Los dirigidos por Mariano Mignini madrugaron a su rival con un gol casi desde el vestuario, pero en el segundo tiempo comenzó a ceder terreno y el «Aurinegro» se lo igualó en los últimos minutos. Kimberley fue de mayor a menor y Olimpo de menor a mayor, y el 1 a 1 le quedó bien al partido. El 0 a 0 que consiguió ante Cipolletti lejos de Mar del Plata para llegar a esta instancia no bastará, porque en el estadio Roberto Carminatti tendrá que vencer a su rival para seguir con el sueño del ascenso.

El local golpeó en el primer minuto, con un córner desde la derecha ejecutado por Ezequiel Cérica y el cabezazo contundente de Agustín Vázquez para el 1 a 0: el arranque perfecto para el «Dragón», que durante los 45 minutos se sintió cómodo con el desarrollo, que favoreció su estrategia de juego y perjudicó a la de Olimpo. A los 5´, avisó la visita con Ivo Di Buo, que sacó un derechazo peligroso y cruzado al palo diestro de Diego Aguayo. A los 18´, Kimberley tuvo el segundo con Cérica, que le quedó adentro del área para sacudir pero la mandó por arriba del travesaño.

Casi 10´ después, el «Aurinegro» tuvo su chance de gol más clara. Diego Ramírez clarificó para Cristian Amarilla, que metió un centro en diagonal para Leandro Espejo, que definió y el desvío en Aguayo fue suficiente para que, de manera increíble, la pelota no entre por centímetros. La réplica marplatense llegó desde la izquierda, y culminó en un cabezazo de Cérica a las manos del arquero Juan Pablo Lungarzo. Olimpo tuvo lapsos de mejoría pero nunca se encontró en la cancha; cometió algunos errores y el equipo de Mariano Mignini se encargó de incomodarlo para aprovechar dichos desajustes.

En la segunda parte, la visita encontró mayor claridad. A los 49´, recuperó en mitad de cancha Ramírez, le dio un pase al espacio a Espejo, que a la hora de la definición sacó un tiro cruzado que no fue ni centro ni remate al arco. Kimberley tuvo la más importante para incrementar la ventaja, con un desborde del recién ingresado Rodrigo Ríos y el pase al medio para Santiago Castillo, que quiso definir de manera sutil, pero Lungarzo con su humanidad evitó el 2-0.

A los 75´, Martín Ferreyra de cabeza avisó, y a los 85´ llegó la igualdad con Alan Murialdo: tiro de esquina de Espejo, el rebote que le quedó justamente al «7», y el centro que encontró la cabeza de Murialdo, que la puso donde Aguayo nunca podía llegar y cayó de espaldas, para marcar el empate. Un 1 a 1 que fue justo, y que se preveía: en el complemento el «Dragón» se quedó sin «nafta», hizo un gran desgaste en la primera mitad y Olimpo, con su jerarquía, se llevó un resultado que lo favorece para definir en Bahía Blanca dentro de dos semanas. Kimberley deberá ganar si o si fuera de casa, para no ser eliminado en estos Octavos de Final de la Reválida del Federal A.

SÍNTESIS

KIMBERLEY: Aguayo; Loscalzo, Rojas, Agustín Vázquez y Sosa; Zárate, Verón, Ullúa y Cérica; Miori y Castillo. DT: Mariano Mignini.

OLIMPO: Lungarzo; Di Buo, Vivas, Moiraghi y Martín Ferreyra; Sebastián Fernández, Gallegos y Coacci; Espejo, Amarilla y Ramírez. DT: Mauricio Giganti.

GOLES: 1´ A. Vázquez (KIM). 85´ Murialdo (OLI).

CAMBIOS KIMBERLEY: 60′ Rodrigo Ríos por Cérica; 73′ Ramiro Chávez por Ullúa; 81′ Ramiro Salazar por Miori y Julián Fritzler por Castillo.

CAMBIOS OLIMPO: 69′ Nicolás Villagra por Fernández, Alan Murialdo por Amarilla y Gonzalo Groba por Coacci; 84′ Federico Pérez por Di Buo.

INCIDENCIAS: –

ÁRBITRO: Juan Ignacio Nebbietti.

ESTADIO: José Alberto Valle.