Kimberley “pisó” mal y pagó caro su error

Por Valentín Ramallo de La Voz del Estadio Radio

El “Dragón” cayó 1 a 0 por el gol de Amarilla a los 8 minutos del primer tiempo, por la fecha 2 del Nonagonal A del Federal A, en el estadio José Valle.

El equipo de Mariano Mignini fue víctima, una vez más, de Olimpo, como en la Primera Fase. El conjunto bahiense no dominó, casi no tuvo la pelota, generó muy pocas situaciones de gol, pero fue contundente: le perdonó un contraataque a los 2′, en donde Amarilla se la cedió a Prost, este no pudo en el mano a mano ante Tomás Casas, y tampoco Murialdo, cuando capturó el rebote y se encontró en la definición con un hombre kimberleño para evitar el gol sobre la línea.

A los 8′, en una pifia y posterior resbalón en la defensa local, la pelota le quedó a Amarilla y no perdonó: se la picó suavemente a Casas y puso el 1 a 0. La “K” intensificó la presión alta y la tenencia de pelota. A los 22′, centro desde la izqueirda y Santiago Castillo casi pone el empate tras un error de Juan Pablo Lungarzo, pero el arquero se corrigió y en dos tiempos tapo los intentos de Castillo.

Cerca del entretiempo, tiro de esquina por derecha y le quedó a Hernán Sosa en el área, sacudió pero tapó al medio y arriba Lungarzo. Las últimas dos fueron de Ever Ullúa y Braian Cos, que remataron pero tapó un defensor y se fue desvíado respectivamente. Cos y Jonathan Zárate (que volvió al once inicial) fueron lo más destacado.

En el complemento, Olimpo retrocedió sus líneas y casi que se terminó el partido. El “Dragón” no encontró los cáminos más allá de acercamientos (un par riesgosos) y fue derrota. En la fecha 3, visitará a Cipolletti en un duelo tan o más dificil que el de este viernes.

SINTESIS

KIMBERLEY: Tomás Casas; Bruno Di Bello, Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe y Hernán Sosa; Ever Ullúa, Jonathan Zárate, Mauricio Miori y Leonardo Verón; Braian Cos y Santiago Castillo. DT: Mariano Mignini.

OLIMPO: Juan Pablo Lungarzo; Juan Pablo Vivas, Néstor Moraghi, Martín Ferreyra, Gastón Vega; Villagra; Amarilla, Diego Ramírez, Enzo Coacci; Martín Prost y Alan Murialdo. DT: Mauricio Giganti.

GOLES: 8′ Amarilla (OLI).

CAMBIOS KIMBERLEY: 0′ ST Áxel Pereyra por Ullúa, 58′ Ezequiel Goiburu por Verón y Santiago Ávila por Castillo; 67′ Sebastián Chávez por Rinaldi; 78′ Tomás Loscalso por Zárate.

CAMBIOS OLIMPO: 0′ ST Matías Kucich por Vega y Martín Ojeda por Amarilla; 73′ Agustín Curruhuinca por Prost; 70′ Gonzalo Tarifa por Murialdo; 80′ Sebastián Fernández por Coacci.

INCIDENCIAS: –

ESTADIO: José Valle.

ÁRBITRO: Cristian Rubiano.