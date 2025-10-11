Kimberley paso a paso está en octavos del Federal A

En la cancha de Cipolletti, Kimberley hizo valer el reasultado que parecía “corto” por la ventaja deportiva de aquel 1-0 en el José Alberto Valle y permitió que el 0-0 de esta tarde en el Valle catapulte al Dragón Verde a octavos de final en esta Reválida del Federal A. ( foto gentileza Matías Subat)

Aún no esta definida la otra llave; los medicoampistas y delanteros presionando en la salida a un Cipolletti que no lograba cruzar muy seguido a terreno rival en la primera parte pero asi y todo, por ejemplo Trejo cabeceó en el área chica a las manos de un seguro arquero.

Castillo tuvo la suya tras lucida maniobra de Ullloa, en la parte final fue aguantar y así Kimberley pasó de ronda

Imágenes para ver en Goles de Medianoche este domingo .

SÍNTESIS

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Jeremías Langa y Gustavo Mbombaj; Andrea Almirón, Agustín Stancato, Matías Páez y Leandro Vella; Cristian Ibarra y Federico Acevedo. DT: Daniel Cravero.

Kimberley: Diego Aguayo; Tomás Loscalso, Facundo Rojas, Santos Bacigalupe, Hernán Sosa; Ever Ullua, Agustín Vázquez, Mauricio Miori, Leonardo Verón; Santiago Castillo y Brian Cos. DT: Mariano Mignini.

Cambios en el ST: Desde el inicio, Gonzalo Lucero por Mbombaj (C), 13’ Bruno Di Bello por Miori (K) y Rodrigo Ríos por Cos (K), 21’ Ezequiel Cérica por Castillo (K), 26’ Nicolás Parodi por Acevedo (C) y Andrés Domínguez por Páez (C), 32’ Sebastián Chávez por Vázquez (K) y Julián Fritzler por Ullúa (K) y 34’ Enzo Vallejos por Vella (C) y Sergio Ranquehue por Langa (C).

Incidencias en el ST: 30’ expulsado Stancato

Árbitro: Juan Ignacio Nobbielli

Estadio: La Visera de Cemento