Kimberley lo empató en las “duchas”

El “Dragón” igualó sobre el final ante Germinal de Rawson en Chubut, por la fecha 7 de la Zona Campeonato A del Federal A. Ignacio Terán a los 20 minutos del primer tiempo abrió el marcador, y Mateo Rinaldi a los 50′ del segundo tiempo puso el 1-1 agónico y definitivo ( foto prensa Germinal)

Kimberley, una vez más, sacó un buen resultado en su desafío de meterse entre los dos primeros de su grupo. Esta vez de forma dramática, en un estropeado campo de juego como el de Germinal y con el viento patagónico que siempre está y que los locales saben capitalizar.

En una primera etapa disputada, el conjunto chubutense marcó el 1-0 de penal, tras mano de Hernán Sosa cobrada por el arbitro Luis Martínez, para que Terán la pique, resolviendo con sutileza una pena máxima que, por segundos, pudo ser determinante. Más allá de esto, la visita siempre estuvo en partido ante un Germinal que no supo controlar las acciones más allá de que no sufrió peligro, salvo por un buscapié de Ezequiel Goiburu que no pudo conectar Uriel Iehara por el cruce oportuno del lateral Gonzalo Ramírez.

En los segundos 45′, sobre todo a partir del minuto 15, Mariano Mignini dispuso un esquema con cuatro atacantes con los ingresos de Martín Schlotthauer y Kevín Collazo por Matías Gómez y Nahuel Roselli respectivamente, y salió a buscar el 1 a 1 bajo todos los medios. Promediando los 25 minutos, entre Tomás Loscalzo y Rinaldi casi convierten el primero de la “K”, pero salvo sobre la línea Juan Motroni (ex-Circulo Deportivo).

Jugado en ataque, el “Dragón” dejó espacios atrás pero Germinal apenas pudo generar un acercamiento claro que terminó en la nada por un flojo control de Nicolás Rosa, sobre el final. Schlotthauer de cabeza lo tuvo a los 37′, Iehara también pero el delantero no tuvo su tarde y en vez de rematar, enganchó y perdió la posibilidad, posibilidad que tuvo Rinaldi, nuevamente por vía áerea, tras una mala salida y despeje del arquero Gonzalo Laborda. ¿El desenlace?, cabezazo del zaguero que se elevó más que todos y marcó la igualdad en los últimos instantes del juego.

Punto valioso por la forma, que le permite al club de avenída Independencia seguir con vida para meterse en semifinales, aunque corre de atrás pero con un partido menos que Villa Mitre y Santamarina.

Tabla de posiciones

1. Ciudad Bolivar 13 puntos – 6 partidos jugados – (+3) diferencia de gol

2. Argentino de Monte Maíz 12 – 6 – (+4)

3. Santamarina 11 – 7 – (+4)

4. Villa Mitre 11 – 7 – (-2)

5. KIMBERLEY 9 – 6 – (+2)

Sintesis

GERMINAL (RAWSON): Laborda; Gonzalo Ramírez, Motroni, Ezequiel Navarro y Terán; Mera, Manuel Vargas, Lucas Villalba y Cárcamo; Rafael Ferro y Tuset. DT: Christian Corrales

KIMBERLEY: Nicolás Báez; Loscalso, Rinaldi, Bacigapule y Sosa; Goiburu, Roselli y Agustín Vázquez; Áxel Pereyra, Iehara y Matías Gómez. DT: Mariano Mignini.

CAMBIOS: ST, 0′ Lautaro Veloso por Ferro (G), 12′ Gabriel Navarro por Cárcamo (G), 19′ Kevin Collazo por Gómez (K) y Martín Schlotthauer por Roselli (K), 28′ Brian Castillo por Villalba (G) y Rosa por Tuset (G), 33′ Ever Ullúa por Goiburu (K) y Jonathan Zárate por Loscalso (K), 40′ Diego Martínez por Sosa (K) y 42′ Ibarlucea por Mera (G).

ÁRBITRO: Luis Martínez

ESTADIO: “El Fortín”.

