Kimberley entre los mejores del país en U15

Este fin de semana, Kimberley obtuvo el pasaje al Cuadrangular final de la Liga Federal Formativa U15 de Básquet.



¿Cuál fue el recorrido de Kimberley?

El «Dragón» hizo valer la localía en un «Valentín Pérez» explotado, dio vuelta un partido chivo ante Naútico de Zarate en los segundos finales y se quedó con el primer lugar del cuadrangular. Fue 71 a 69 en el cierre de la tercera jornada para los de Mateo González Simaz que siguen haciendo historia.

Tras vencer a Boca en la jornada inicial y golear a Olímpico de La Banda en la mañana de este domingo, Kimberley volvió a demostrar de qué está hecho este equipo que creció junto dentro del club y de a poco se van convirtiendo en bandera.

El «Verdiblanco» salió a la cancha sabiendo que una derrota por menos de ocho puntos lo depositaba en la final. Pero los de Zárate, el rival a vencer, tenía la obligación de golear para arrebatarle las plazas al local y al «Xeneize».

Y con esa actitud salieron a jugar los de Gerardo Antoine Tarrie que, en las primeras tres ofensivas, sacaron ocho de ventaja. Desde ahí, Kimberley corrió de atrás, principalmente por los nervios que lo llevaron a tomar decisiones apresuradas.

Sin embargo, siempre estuvo en carrera. La presencia de Andrés López en la pintura fue clave (20 puntos y 13 rebotes) así como también las intervenciones de Joaquín Garcías (15 puntos y 10 asistencias).

De la vereda de enfrente, Dante Rodríguez fue quien llevó adelante a su equipo para que se fueran al vestuario 49 a 33.

El ingreso al último cuarto lo tenía a Náutico arriba por seis pero una seguidilla de López y Gherbi dejaron a Kimberley a uno y con cinco minutos por jugar. Ahí, el golpe por golpe no fue apto para cardíacos. No obstante, un rebote y posterior doble de López más un libre de García sentenciaron la historia.

Ahora, los de «Tute» González aguardarán por la confección del cuadrangular final interconferencia que definirá al campeón U15 de Argentina.

SÍNTESIS

Kimberley: Valentín Gherbi 4, Benjamín Márquez 0, Lautaro Radibaniuk 10, Benjamín Wagner y Andrés López 20 (FI). Constantino Cuello 5, Matías Cid 6, Mirko Cigoy 2, Joaquín García 15, Juan Martín Luna 2 y Bautista Zovich 8. DT: Mateo González Simaz.

Naútico: Santino Melo 9, Dante Rodríguez 21, Bautista Núñez 0, Joaquín Tello 9 y Matías Maschio 0 (FI). Manuel Salomón 0, Francisco Chomont 7 (X), Rocco Fernández 9, Leonel Garín 2, Ramiro Del Do 5, Bautista Albertario 5 y Jonathan Furnier 2. DT: Gerardo Antoine Tarrie.

Parciales: 17-24, 33-49 y 56-62

Estadio: Valentín Pérez