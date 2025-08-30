Kimberley enpató con Villa Mitre

Por VR de La Voz del Estadio radio

(foto Rocío Rodera)

En el José Alberto Valle, el «Dragón» igualó sin goles con Villa Mitre, por la fecha 7 de la Zona Campeonato A. El equipo marplatense tiene muy pocas chances de clasificar a la Tercera Fase e inclusive está comprometido con la clasificación a la Copa Argentina.

En un cotejo sin emociones y de poco vuelo futbolístico, Kimberley empató y a falta de dos fechas para la finalización de esta etapa del torneo, está más cerca de la Segunda Etapa de la Reválida que de otra cosa. Diego Aguayo tuvo su debut en el arco kimberleño y Sebastián Chávez fue de la partida por primera vez en la categoría: estuvieron a la altura pero poco pudieron hacer en un equipo de Mariano Mignini que tuvo una floja zona campeonato, en la cual no ganó ningún duelo (dos empates y cuatro caídas).

A falta de dos jornadas y seis unidades en juego, Kimberley está a cinco puntos de Atenas de Río Cuarto, que además tiene que jugar la fecha 7 y está en puesto de Revalida pero de Copa Argentina, y a seis de Deportivo Rincón, que sería el último clasificado a la Tercera Fase. Resultados que no se dieron para el «Dragón» y panorama muy complicado.

SINTESIS

KIMBERLEY: Diego Aguayo; Tomás Loscalso, Facundo Rojas, Santos Bacigalupe y Hernán Sosa; Sebastián Chávez; Santiago Vásquez, Mauricio Miori, Jonathan Zárate y Ever Ullúa; Ezequiel Cérica. DT: Mariano Mignini.

VILLA MITRE: Luciano Molini; Fabián Dauwalder, Genaro Cepeda, Víctor Manchafico y Alan Moreno; Valentín Jouglard; Pablo Mujica, Thiago Pérez y Maximiliano López; Leonel Iriarte y Lautaro Cerato. DT: Carlos Mungo.

GOLES: –

CAMBIOS KIMBERLEY: 77? Braian Cos por Vásquez y Damián De Hoyos por Iriarte; 81? Franco Mañas por Chávez; 87? Santiago Castillo por Cérica.

CAMBIOS VILLA MITRE: 0′ ST Lucas Algozino por Mujica; 61? Martín Peralta por T. Pérez y Enzo González por Cerato.

INCIDENCIAS: Expulsado Santiago Castillo a los 90+3′.

ESTADIO: José Valle.

ÁRBITRO: Franco Morón.