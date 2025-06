Kimberley dejó sin invicto a Cipolletti

Cipolletti 0 Kimberley 2. por el campeonato Federal A de fútbol .- Iban 21 y el verdiblanco ya había sacado esos dos goles de ventaja, que pudieron ser más.

El DT Mariano Mignini explicó el “cómo” desde el vestuario ganador en Río Negro en la tarde del viernes : ( fotos gentileza Guillermo Ruiz Díaz)

ÍNTESIS

Cipolletti: Rober Crespo; Nicolás Trejo, Jeremías Langa, Yair Marín, Nehuen García; Agustín Stancato, Andrés Almirón, Lucas Mellado; Gonzalo Lucero, Lucas Páez, Cristian Ibarra. DT: Daniel Cravero.

Kimberley: Tomás Casas; Bruno Di Bello, Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe y Hernán Sosa; Mauricio Miori, Facundo Rojas y Santiago Vásquez; Ever Ullúa, Santiago Castillo y Leonardo Verón. DT: Mariano Mignini

Cambios en el ST: 10’ Mario Domínguez por Langa (C ), 15’ Agustín Vázquez por Ullúa (K), 17’ Gustavo Mbombaj por García (C ), 23’ Tomás Loscalso por Vásquez (K) y Ezequiel Goiburu por Verón (K), 31’ Santiago Jara por Ibarra (C ), 35’ Braian Cos por Miori (K) y Jonathan Zárate por Castillo (K),

Goles en el PT: 11’ Bacigalupe (K) y 18′ Miori (K)

Incidencias en el ST: 38’ expulsado Almirón (C )

Árbitro: Juan Manuel Díaz

Estadio: La Visera de Cemento