Kimberley cerró su campaña del Federal A frente a un candidato al ascenso

El “Dragón” no pudo en su visita a Bahía Blanca y cayó por 3 a 1 ante Olimpo por los playoffs de vuelta de los Octavos de Final del Torneo Federal A. De esta manera, los dirigidos por Mariano Mignini concluyeron su participación en la tercera categoría del fútbol argentino por este 2025. ( foto prensa Olimpo)

A diferencia de los otros choques con el “Aurinegro”, los de Giganti salieron de movida a ser protagonistas en el Roberto Carminatti recostando sus ataques por el sector derecha con Leandro Espejo como abanderado y asociándose bien con Tarifa y Amarilla. Casi de manera idéntica, el “Dragón” intentaba lo mismo con el tándem Ullúa-Loscalso más la movilidad de Castillo.

Así se armaron los primeros minutos donde el local encontró el gol con su fórmula preferida. A los 6, Espejo se le escapó a Sosa, tiró el centro atrás para Amarilla que controló, se acomodó y disparó curzado imposible para Aguayo que apenas llegó a tocarla pero no alcanzó a evitar el 1 a 0.

A partir de ahí, Olimpo le dio la tenencia de la pelota y las responsabilidades a Kimberley que le costaba profundizar y romper con el bloque defensivo de los bahienses. A los 14, el dueño de casa pudo ampliar la distancia pero Aguayo, ahora si, le sacó una pelota bárbara a Tarifa que tenía destino de red.

El último cuarto de hora del primer capítulo lo encontró decididamente mejor al “Verdiblanco”. Mauricio Miori se soltó más, Jonathan Zárate se adueñó del medio y Rodrigo Ríos le ganó un par de duelos claves a Di Búo. Con esa dinámica, a los 36 pudo llegar el empate en la segunda jugada de un córner que Ullúa volvió a meter en el área pero Agustín Vázquez la agarró mordida y la pelota se fue apenas ancha del palo de Lungarzo que solo pudo hacerle vista al disparo.

En el complemento, la historia continuó de la misma forma. Al minuto, Ríos tuvo la igualdad nuevamente pero no llegó a cambiar el trayecto de la pelota para descolocar a Lungarzo. En la jugada siguiente, Coacci no perdonó y puso el 2 a 0. Pese al contexto, Kimberley siguió dominando la pelota y yendo hacia adelante con criterio y generando situaciones claras como la que tuvo segundo después Zárate que se fue por encima del horizontal.

Todo lo que insinuaba el “Dragón” se terminaba diluyendo. Caso contrario lo que pasaba con los avances de Olimpo, que, a los 18, encontró el tercero para liquidar la serie en los pies de Tarifa.

Con la cabeza en alto y apostando a la identidad de su juego, los de Mignini afrontaron la media hora final como manda su historia. Así, llegó al merecido descuento a los 39 luego de una pelota detenida que encontró a Braian Cos por el segundo palo y definió de primera y a quemarropas para estampar el 1-3.

Sin más emociones, Rekers pitó el final que también significó el cierre de la temporada kimberleña que nuevamente alcanzó los octavos de final del certamen, ubicándose entre los 16 mejores, proyectando juveniles y construyendo lo que será su 2026.

SÍNTESIS

Olimpo: Juan Pablo Lungarzo; Ivo Di Buo, Juan Pablo Vivas, Néstor Moiraghi y Martín Ferreyra; Leandro Espejo, Sebastián Fernández, Diego Ramirez y Enzo Coacci; Gonzalo Tarifa y Cristian Amarilla. DT: Mauricio Giganti.

Kimberley: Diego Aguayo; Tomás Loscalso, Facundo Rojas, Agustín Vázquez y Hernán Sosa; Jonathan Zárate, Mauricio Miori y Leonardo Verón; Ever Ullúa, Santiago Castillo y Rodrigo Ríos. DT: Mariano Mignini

Cambios en el ST: 6’ Ezequiel Cérica por Verón (K), 20’ Tomás Oneto por Fereyra (O) y Martín Prost por Tarifa (O), 24’ Ezequiel Gallegos por Fernández (O) y Gonzalo Groba por Ramírez (O), 26’ Sebastián Chávez por Loscalso (K), 33’ Braian Cos por Ríos (K) y 36’ Gastón Vega por Di Buo (O)

Gol en el PT: 6’ Amarilla (O)

Goles en el ST: 2’ Coacci (O), 18’ Tarifa (O) y 39’ Cos (K)

Árbitro: Fernando Rekers

Estadio: Roberto Carminatti