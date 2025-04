Kimberley al fin pudo ganar

Por Valentin Ramallo de La Voz del Estadio radio

*Kimberley logró su primer triunfo en el Valle*

El “Dragón” superó a Cipolletti por 1 a 0 por la sexta fecha del Torneo Federal A de Fútbol. Santiago Ávila anotó el único gol del partido para que el “Verdiblanco” alcance las siete unidades y se acomode en el grupo.

Había que ganar y se ganó. Con la premisa de sumar de a tres, Kimberley salió a comerse al conjunto “Albinegro”, anulando su mitad de cancha y siendo superior, principalmente en la primera mitad.

Con Ezequiel Goiburu de abanderado y encontrándose seguido con Ever Ullúa, los de Mariano Mignini sumaron volumen de juego y alimentaron constantemente a las diagonales de Braian Cos y Santiago Ávila contra el fondo de Cipolletti que jugaba en línea.

La primera clara llegó a los 14. El atacante mendocino ganó la posición sobre el sector derecho, enganchó para que Marín pase de largo y, en vez de definir de zurda tiró el centro atrás para la llegada de Goiburu que definió contra el cuerpo de Tejón. En el córner de la jugada siguiente, Di Bello, que no paró de ir para adelante, anticipó en la segunda jugada y sacó el zapatazo que se fue apenas alta del ángulo.

Los de Daniel Cravero no lograban avanzar y eran víctimas de un medio que medio que mordía alto y lejos de Tomás Casas. A los 24, Facundo Crespo tomó un pase atrás con las manos y derivó en una pelota parada indirecta que entre Equi y Ullúa se hicieron cargo pero el derechazo impactó con lo la interminable barrera visitante.

Cuatro minutos después, Ullúa, que ya estaba bien recostado por derecha, dejó en el camino a Nehuén García y mandó un buen centro con rosca que Ávila no llegó a desviar.

A los 34 llegó el desahogo. Goiburu se puso la cancha de frente y puso un pase de diez para habilitar a Ávila que controló, definió y, con fortuna por un rebote en Langa en el camino, hizo que sea inalcanzable para Crespo que la vio entrar en cámara lenta.

Más allá del dominio, Cipolletti iba a tener la suya. A los 39, Casas, que siempre tiene una, le anuló el grito a Almirón que picó entre Bacigalupe y Sosa y se encontró mano a mano con el ex Santamarina.

El segundo tiempo fue desprolijo. Los rionegrinos no encontraban los caminos para abastecer a los de arriba y Kimberley, con el resultado a favor, aceptó sufrir para defender el triunfo.

Con esa tónica se disputaron los 45 minutos que no tuvieron más que alguna prueba de media distancia que no inquietó a Casas.

Así, los de Mignini lograron la primera victoria en el “José Alberto Valle” para continuar creciendo en una zona muy pareja y apuntar al objetivo de la clasificación.

SÍNTESIS

Kimberley: Tomás Casas, Bruno Di Bello, Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe y Hernán Sosa; Mauricio Miori, Agustín Vázquez, Ezequiel Goiburu y Ever Ullúa; Braian Cos y Santiago Ávila. DT: Mariano Mignini

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Jeremías Langa, Yair Marín y Nehuén García; Andrés Almirón, Agustín Stancato, Lucas Mellado y Gonzalo Lucero; Cristian Ibarra y Nicolás Parodi. DT: Daniel Cravero

Cambios en el ST: Desde el inicio, Facundo Rojas por Rinaldi (K), 6’ Lucas Páez y César Gómez por Gonzalo Lucero y Santiago Jara(C ), 22’ Andrés Domínguez por Mellado (C ), 23’ Áxel Pereyra por Ávila (K) y Serguo Ranquehue por García (C ), 26’ Rodrigo Ríos, Tomás Loscalso y Áxel Pereyra por Ávila, Miori y Cos (K) y 42’ Tomás Mantia por Vázquez (K)

Gol en el PT: 34’ Ávila (K)

Árbitro: Diego Novelli

Estadio: José Alberto Valle