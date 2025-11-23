Kicillof y una decisión clave para apoyar al turismo bonaerense este verano

Con el inicio de una nueva temporada de verano a la vuelta de la esquina, el Gobierno de Axel Kicillof tomó una fuerte medida para impulsar al turismo en la Costa Atlántica bonaerense en la estación estival 2026.

Se trata, según conoció la Agencia Noticias Argentinas de un programa, que las autoridades correspondientes presentaron junto al Banco Provincia, con el objetivo de fortalecer el consumo en comercios locales y, así acompañar a miles de turistas, trabajadores y municipios que dependen mayoritariamente del sector turístico.

¿En qué consiste el programa que lanzó el Gobierno de Kicillof para alentar al turismo provincial?

Promover el movimiento turístico y respaldar la economía regional en rubros como:

Hotelería.

Transporte .

. Balnearios.

Automotores.

Entretenimiento.

Estos son tan solo algunos de los rubros que ofrecerán financiamiento y facilidades de pago para quienes visiten la Costa Atlántica este verano.

Los beneficios tienen que ver con líneas de financiamiento para apoyar e impulsar la temporada veraniega 2026 en toda la Costa Atlántica bonaerense. Los mismos estarán presentes durante diciembre, enero y febrero, gracias a que el Banco Provincia pondrá en marcha promociones especiales para incentivar el turismo y facilitar el acceso a servicios en los principales destinos bonaerenses.

¿Qué incluye el paquete de la oferta para impulsar al turismo durante el verano en Buenos Aires?

Cuotas sin interés con tarjetas de crédito.

Préstamos personales.

Ampliación de descuentos de Cuenta DNI.

¿De qué trata la nueva línea de créditos?

Se llama «Tu préstamo acá: Especial Verano» y entre las medidas que más se desacatan está:

«Tu préstamo acá: Especial Verano», el cual es personal y fue pensado para financiar productos y servicios turísticos y recreativos. Tal crédito se puede cancelar en 3,6,9 y hasta 12 cuotas con una tasa que inicia en $56% en un monto total de hasta $2.000.000.

Otro dato sobresaliente es que la gestión es 100% digital. Además, tendrá condiciones preferenciales para quienes cobran sus haberes en Banco Provincia.isyg9A

El diferencial de este préstamo es que se gestiona directamente entre el cliente y el comercio: el establecimiento genera una oferta personalizada que el usuario puede aceptar desde Cuenta DNI o Home Banking. El dinero se acredita al comercio al día siguiente.

¿Cómo funcionará la propuesta crediticia entre el prestador y el veraneante?

Un turista puede acordar el alquiler de una carpa por 15 días en un balneario. El comercio le enviará una propuesta de financiamiento según su perfil crediticio, con monto y plazo específico. El cliente tendrá hasta el final del día para aceptarla desde su aplicación. #AgenciaNA.