Kicillof y un anuncio tras la victoria electoral: visitará a Cristina Kirchner

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, fortalecido tras la victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la Provincia por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza, habló sobre su vínculo con Cristina Fernández de Kirchner y sorprendió con un anuncio. confirmó que la visitará en San José 1111.

Así lo hizo en una entrevista con Clarín, en la que también lanzó duras críticas a Javier Milei por la situación económica del país.

La frase resonó más aún por el escenario elegido: un medio históricamente crítico del kirchnerismo.. Ese mismo punto lo había destacado días atrás en diálogo con María O’Donnell, despejando dudas sobre su relación con la expresidenta y el peso real dentro de la interna peronista.

CFK en el balcón en San José 1111 celebrando el triunfo en las elecciones bonaerenses.

Lejos de proclamarse como nuevo conductor del peronismo —una etiqueta que comenzó a circular tras la victoria de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza por más de 13 puntos—, Kicillof buscó bajar el tono de las tensiones internas:

El mensaje fue claro: consolidar unidad en un peronismo que atraviesa debates sobre su futuro liderazgo.

El otro eje de la entrevista fueron los cuestionamientos al presidente Javier Milei.

El gobernador advirtió sobre el impacto de las políticas nacionales en le Provoincia.

“Vetando leyes que no le representan un agujero fiscal, como la de universidades, lo que hace es demostrar que no escucha nada”, señaló.

También retomó el tema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que definió como una “tragedia” tomada por Mauricio Macri:

Y concluyó: “Tiene que modificar la política porque se lo pidieron en las urnas”, en lo que se anticipa como semanas de alto voltaje de cara al 26 de octubre.