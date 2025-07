Kicillof y Mayra Mendoza: foto de unidad en el inicio de la compaña de Fuerza Patria

El gobernador Axel Kicillof y la intenta de Quilmes, Mayra Mendoza -candidata a , se mostraron hoy por primera vez juntos, en el inicio de la campaña de Fuerza Patria para las elecciones bonaerenses, en una foto política que busca consolidar la convivencia política entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y La Cámpora, tras el tenso cierre de listas del fin de semana pasado.

El encuentro se produjo en el marco del Encuentro Bonaerense de Ciencia y Universidad, que se desarroló en Quilmes, del que también participó la vicegobernadora Verónica Magario, que encabeza la boleta de FP en la tercera sección electoral, en la que Mendoza ocupa el tercer lugar. También estuvieron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco y su par de Producción, Augusto Costa.

En el comienzo de su discurso, el gobernador apuntó contra el Gobierno de Javier Milei en materia educativa y científica: “Estamos viviendo uno de los ataques más violentos y despiadados al sistema universitario, científico y tecnológico de la Argentina. Miren que no faltan episodios, ¿no? En la historia nacional, la noche de los bastones largos. Bueno, podemos ir recorriendo políticas económicas o decisiones políticas acompañando a esas políticas económicas, desvestidas contra la Universidad la ciencia y la tecnología en la Argentina. Hay muchos episodios muy graves. Yo creo que este es el peor”

Para el mandatario, “se quiere herir de muerte al sistema científico, tecnológico, universitario de la Argentina”. “No es simplemente un recorte, no es un ajuste, no es la motosierra. Es un intento de destrucción”, aseguró.

Mientras repasaba su etapa de docente, Kicillof cuestionó a la Escuela Austriaca que cita el líder libertario en concepto de su capacitación como economista: “No dábamos en corrientes económicas contemporáneas la escuela austriaca, porque la escuela austriaca no tiene un átomo que aportar a las problemáticas del mundo actual de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires. Lo digo con claridad. No sirve. No sirve. No sirve. Habla de un punto que no existe más, que no existe más. Habla de un punto que no existe más y de países que no son el nuestro”.

A su vez, afirmó que “hay un ataque al salario, al trabajo, hay despidos de todo tipo de reducciones y ajustes, pero la caída más fuerte está dirigida a los docentes universitarios, a los científicos y a los investigadores”, “Paradójicamente son el sector, el grupo, digamos, más respetado y más prestigioso, Cuando se hacen sondeos, se encuentran, se preguntan los políticos, los jueces, se preguntan los deportistas, se preguntan los conductores televisivos, se pueden preguntar incluso los artistas, pero los que más valoran nuestra sociedad son los docentes universitarios, los científicos, los investigadores, somos un país que tiene Premio Nobel”, agregó.

En modo interna, Kicillof cerró: “A la dirigencia política, a la dirigencia política, a la dirigencia política nos pidieron, nos exigieron que dejáramos de lado diferencias, discusiones, hiciéramos una propuesta electoral. Querían una sola boleta en estas elecciones. Ahora nos dicen también, ¿qué puedo hacer yo? La militancia, los barrios, los laburantes, los empresarios, los universitarios, los docentes, los científicos nos dicen, ¿qué puedo hacer yo? Yo les digo qué puede hacer cada uno de ustedes, qué tenemos que hacer cada uno de nosotros. Bueno, sumar fuerza y que eso se traduzca el 7 de septiembre en un contundente, no a Milei, basta Milei: Queremos universidad, queremos ciencia, queremos tecnología”.

Mayra Mendoza: “No importa una candidatura o un lugar en la lista”

Tras citar a las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, la intendenta de Quilmes y candidata a legisladora bonaerense por la tercera sección electoral cuestionó a la Casa Rosada por su política “de desfinanciamiento a las universidades”. “El modo que tenemos de responder a esa frustración, a ese a ese vacío que hoy sienten algunos de nuestros jóvenes es estar acá organizándose, involucrándose y buscando de una buena forma y de la mejor forma que nosotros y nosotras conocemos, que es hacerle saber en las urnas este año a Javier Milei que el pueblo argentino quiere defender a la universidad, quiere defender a la ciencia, quiere defender a la educación pública, que no van a romper con los consensos y con los pactos de la democracia que nos han llevado a poder tener gobiernos como el de Cristina, que llegamos a crear 19 universidades en nuestro país”.

“Como dijo Cristina, tenemos que asumir las responsabilidades de representar, no importa una candidatura o un lugar en la lista, como militantes políticos tenemos que representar los sueños y los anhelos de nuestros habitantes en la provincia de Buenos Aires y de todos los argentinos”, señaló la camporista.

“Como lo hemos hecho, lo vamos a volver a hacer y vamos a volver a vivir en una Argentina que promueva el trabajo, la educación, la salud, que nos dé la posibilidad de tener acceso a la vivienda, algo que hoy sienten muchas personas que va a ser imposible. Esos sueños que creían que no iban a poder ser realidad en los gobiernos de Néstor y Cristina fueron un hecho, han cambiado el rumbo de este país y lo vamos a volver a hacer trabajando en un proyecto colectivo y solidario”, concluyó.

La vicegobernadora y también candidata para los próximos comicios legislativos criticó al Gobierno nacional al señalar que “quieren es destruir lo que se pudo reconstruir a partir del 2003”. “Pero nosotros estamos acá para decirles que no van a poder, no van a poder, porque vamos a comenzar un camino, porque vamos a comenzar un camino para frenar las políticas de Milei. No da más, no da más esta recesión, no da más este ajuste, no da más lo que hacen con las universidades, no da más con la pérdida de trabajo y la pérdida del salario, no da más nuestra gente”.

“Y además los hombres y mujeres que vinimos a la política y nos comprometimos, Axel, Mayra y todos los intendentes que están acá, vinimos a la política para darles derecho a la gente. No podemos permitir que nuestras universidades cierren, no podemos permitir que la ciencia y la tecnología no se desarrollen, no podemos permitir que nuestros pibes no coman ni estudien, no podemos permitir que nuestros jubilados se caguen de hambre, porque eso duele y los peronistas no estamos dispuestos a bancar eso”, recalcó.

“Milei prepárate porque acá hay un grupo de hombres y mujeres que desde la provincia el 7 de septiembre tiene una lista que se llama Fuerza Patria para decirte que esto no sigue más así”, cerró. (DIB)