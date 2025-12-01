Kicillof y el endeudamiento: intentará dar una muestra de fuerza con intendentes

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindará hoy a las 17 una conferencia de prensa, en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno situada en La Plata, en medio de la puja por el endeudamiento.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro contará con la presencia varios de los intendentes que apoyan la gestión del mandatario y buscan mostrar el respaldo que necesita el oficialismo bonaerense para los próximos debates que se realizarán en la Legislatura.

Si bien las leyes de Presupuesto para el próximo año y la normativa tributaria ya fueron aprobados, quedó pausado el pedido de toma de deuda, situación que provocó tensión no sólo con la oposición, sino también en la interna del peronismo, entre el kicillofismo y La Cámpora.

Por este motivo, la presencia de los mandatarios municipales es fundamental para el gobernador, ya que demuestra un importante respaldado en este escenario conflictivo.