Kicillof sin fondos: Ahora ABSA llama a audiencia para subir el agua; 40% desde febrero y ajustes bimestrales

La propuesta, a la que accedió Agencia DIB, tiene un ajuste del m3 del 40% desde febrero, con lo que pasaría a $275,46 para el sector residencial, la mayoría de los usuarios. La proyección, en tanto, estipula un ajuste del 4% cada dos meses, lo que arrojaría que a fin de año el valor del m3 sería de $335,14. Es decir, un 70,3% del número actual.

A modo de ejemplo, un inmueble con una valuación fiscal hasta $150.000 que paga en promedio $15.347 pasaría a pagar $21.486, un 40% más. Aunque como la idea es que el servicio sea más progresivo, en una valuación de hasta $500.000, de una boleta de $29.514 pasaría a $48.371, es decir un 64% de ajuste.

Cómo es la realidad de ABSA

En la solicitud de adecuación de la tarifa de ABSA, se profundiza la progresividad de los usuarios residenciales en los cuatro de los diez tramos de mayor valuación fiscal: habrá un incremento del 8% al 7° tramo; 12% al 8° tramo; 17% al 9º tramo; 23% al 10° tramo, aplicado a módulos/m3 mínimos tanto para el servicio tasado como el medido.

Más allá de los porcentajes, como viene informando Agencia DIB, lo cierto es que ABSA requirió a lo largo de este año de asistencia financiera en varias oportunidades. Sin ir más lejos, el gobernador Axel Kicillof autorizó hace pocas horas una transferencia por hasta 12.000 millones de pesos para que la empresa de agua y cloacas ponga en marcha el Plan Verano 2025-2026.

De acuerdo a la justificación de ABSA, la estructura de costos de la empresa ha sufrido un aumento del 4144% desde fines de 2018 hasta septiembre de este año, período en el que el precio del m3 y del módulo solamente varió un 1499%.

“El desequilibrio entre precios regulados y costos de prestación del servicio trajo como consecuencia un lógico déficit económico reflejado en los últimos balances de la empresa”, reconoció la compañía. De hecho, según los estados contables auditados por el ejercicio 2024, los ingresos netos por servicios apenas cubrieron un 39% de los gastos de explotación.