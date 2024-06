Kicillof se reunió con el Papa en el Vaticano: “Conoce en detalle la situación social de la Argentina”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo este jueves por primera vez una audiencia privada con el Papa Francisco en el Vaticano, un encuentro que había comenzado a gestarse hace algunos meses y finalmente se concretó hoy.

“Fue una entrevista muy cálida. No lo conocía personalmente. Es un referente internacional con una mirada sobre fenómenos que se van produciendo a escala mundial. Estamos viviendo una época de crisis, de guerras, de crecimiento de sectores de ultraderecha en todo el mundo, así que la voz del Papa es muy importante y muy influyente”, dijo el gobernador en diálogo con Radio Provincia.

Kicillof llegó ayer a Roma para reunirse este jueves con el Papa y regresará al país mañana, tal como informaron en su agenda desde Gobernación.

El mandatario contó que en el encuentro hablaron de la situación del país. “Compartimos información sobre la situación social de la Argentina, que él la conoce al detalle. Pero también vimos cómo se va deteriorando minuto a minuto por las consecuencias de las políticas de Milei, que penetran en las condiciones de vida de los 17 millones de bonaerenses”.

En tanto, el encuentro estuvo atravesado por la fuerte tensión política derivada de la votación de la Ley Bases. No obstante, el gobernador dijo que no se tocó ese tema en particular porque no tenía información sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento.

La reunión que finalmente se concretó este jueves comenzó a gestarse en noviembre del año pasado. Kicillof contó que le llevó a Francisco varios presentes: un mate de la provincia, libros de su autoría sobre Economía y libros sobre Eva Perón.

El mandatario bonaerense estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez. (DIB)

