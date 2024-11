Kicillof resiste las protestas: Quiere un IOMA sin intermediarios

A ello se suman los inconvenientes en ciudades con otros intermediarios. Uno de los casos es Tandil, donde un grupo de afiliados llevó el reclamo ante la visita a la localidad de Axel Kicillof y Homero Giles y logró una reunión para explicar la histórica problemática con la Mutual 23 de Diciembre.

En ese marco, al mandatario provincial le llegaron las quejas de afiliados de Tapalqué, localidad que tampoco tiene plena cobertura, durante la recorrida realizada en horas de la tarde y finalmente dejó definiciones en una conferencia de prensa.

El diagnóstico de Axel Kicillof sobre IOMA y la crisis del sistema de salud nacional

Consultado por el periodista local, Patricio Bonfantin de FM Encuentro de Tapalqué, Axel Kicillof inscribió los conflictos en la atención de IOMA dentro de los problemas que ocasionó la desregulación del sistema de salud por parte de la gestión de Javier Milei.

“Hoy hablaba sobre la desregulación del mercado de los medicamentos. Estuve en Tandil con el intendente Miguel Lunghi, que no es de nuestra fuerza política, y me decía sobre su hospital que es absolutamente impagable. Los estudios, los remedios, incluso la propia disponibilidad de especialistas fue un problema. Uno no puede decir ya estaba solucionado pero con esta situación actual es muy complicado. Las prepagas más caras de la argentina, OSDE, Swiss Medical tenes que pagar 400 lucas y si alguien va a una consulta tenes que agregar un bono, como copago, en las prepagas más caras” explicó.

Y en esa dirección alertó: “La gente se va bajando de las prepagas. Hay obras sociales quebradas, hospitales municipales reciben 30% más de demanda y tenemos 100 hospitales provinciales y el gobierno nacional nos quiere tirar por la cabeza los hospitales nacionales que actúan en provincia . Tenemos cada vez más demanda y menos colaboración” dijo.

“Todo el mundo sabe que si hay intermediarios hay un adicional”

Tras esa contextualización, se refirió a la situación en el IOMA: “En el caso de IOMA pasa lo mismo. Costos altos que saltan, salarios que son complicados para los servicios de salud y eso genera inconvenientes. Nuestro compromiso es trabajar todos los días para solucionarlos. En el caso particular de IOMA, era un modelo que intentamos modificarlo desde el comienzo y lo hemos hecho en varios lugares porque hay intermediación entre IOMA que es el que paga y el médico que es el que labura” explicó Axel Kicillof.

Y dejó una fuerte definición “sin hacer acusaciones” aclaró. “Todo el mundo sabe que si hay intermediarios hay un adicional y tal vez en otro momento podía pasarse por alto pero en este caso donde están tan presionados los costos de los servicios de salud, hay que hace todo más eficiente y eso trae inconvenientes” consideró.

El planteo genera ruidos en distritos de la séptima sección electoral, donde el IOMA ya tiene firmado un acuerdo marco con COCEBA, un consorcio que brinda servicios atención médica a afiliados de PAMI y que manejan los municipios. Aunque es presentado como un “ente autárquico y sin fines de lucro” es resistido por afiliados autoconvocados y aún no cuenta con la adhesión de los círculos médicos de esas localidades – Olavarría, Azul, Laprida, Tapalqué, Alvear y Daireaux- quienes ven con buenos ojos sellar acuerdos directos con IOMA.