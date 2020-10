Kicillof: “Mar del Plata ya está recibiendo un trato especial”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió al anuncio realizado en Mar del Plata de cara a la temporada de verano, en el marco de la pandemia por coronavirus, y dirigiéndose a los marplatenses remarcó que “una de las claves para que la temporada sea buena es cuidar lo más posible que no haya muchos contagios en la ciudad antes de que empiecen a llegar los turistas, ya que sería muy mala prensa para Mar del Plata porque nadie va a querer ir de vacaciones a lugares donde haya contagios” de COVID-19.

“Creo que lo vamos a poder controlar. Es sacrificio, privaciones y situaciones angustiosas que hay que pasar pero es muy difícil culpar a alguien que no sea el propio virus”, añadió al respecto en declaraciones a una radio marplatense.

En cuanto a la temporada, el mandatario bonaerense señaló: “Estamos muy contentos de haberle podido poner fecha, de ponernos de acuerdo con todos los intendentes incluso con los de la oposición que no siempre es fácil. La Provincia es muy grande para contener y no hicimos ninguna distinción, pusimos los mismos recursos en todos los municipios cosa que no pasó en el gobierno anterior”.

En cuanto a sí Mar del Plata recibirá un trato especial debido a la compleja situación que atraviesa en cuanto a la problemática del desempleo, Kicillof consideró que “ya lo está teniendo por varios puntos. Primero por el anuncio de una importantísima inversión en el Puerto de Mar del Plata. Nosotros creemos que la cuestión laboral en la ciudad tiene muchos factores, pero tenemos que garantizar la mejor temporada turística que ya empieza.

Después lo que estamos haciendo con las demás actividades que tiene el distrito, porque no es solo el turismo, también es relevante y creo que le demostramos a Mar del Plata todo lo que nos importa. La ciudad siempre sufre un poco más las crisis, es histórico, por el carácter estacional del empleo, por la composición etaria de la ciudad, entre otros factores”, añadió.

Y en la misma línea, el gobernador sentenció que “Mar del Plata está siempre en nuestros planes, porque es una de las vidrieras y municipios más importantes más importantes de la Provincia, tanto económica como culturalmente, con lo cual vamos a hacer todo para que el distrito salga junto con toda esta enorme crisis del coronavirus”.

Consultado sobre la preocupación manifestada por los empresarios teatrales en cuanto a la imposibilidad de desarrollar su actividad durante la temporada, Kicillof adelantó que mañana la Secretaría de Turismo tiene prevista una reunión con los productores para evaluar una salida consensuada.

“El tema es que el virus se contagió muchísimo en ambientes cerrados entonces las actividades que tienen por sus características este tipo de formas de trabajar son las que más sufren” explicó el mandatario provincial, y agregó: “por eso nos vamos a juntar con un sector que es central más allá de la economía y de los puestos de trabajo que nos interesa como parte de la oferta y la riqueza de la Provincia. Alguna solución le vamos a buscar. Es difícil con lo cual buscaremos la solución”.

En este sentido, el mandamás remarcó que “lo importante del turismo es que le pusimos fecha a la temporada, donde nos pusimos a trabajar y conseguimos el acuerdo con todos los intendentes. Ahora hay que ir viendo los casos puntuales cómo podemos hacer para que todos encuentren un beneficio, más allá de que hay ciertas actividades que son difíciles. Después hay temas que no aparecieron como la nocturnidad, las fiestas clandestinas”.

Por último, Kicillof remarco que “hay que ser muy prudentes y con pie de plomo ir buscando soluciones junto al compromiso de todos. El sector turismo está muy bien predispuesto y comprometido porque ven que les estamos buscando la vuelta para que puedan trabajar”.