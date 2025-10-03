Kicillof llegó hoy a Mar del Plata y Milei suspendió la visita de mañana

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este viernes el Parque Industrial de Mar del Plata, donde recorrió las plantas de producción de las empresas Lamb Weston, Lucciano’s y Norgreen S.A. Lo hizo acompañado por los ministros Augusto Costa (Producción), Walter Correa (Trabajo) y Nicolás Kreplak (Salud); el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y los dirigentes Jorge Taiana y Fernanda Raverta.

Justamente mañana iba a arribar en visita de campaña Javier Milei y el intendente Guillermo Montenegro se mostró hoy reacio a mantener contacto con la prensa local. Son señales de momentos que se viven en las respectivas marchas de campaña.

Durante la recorrida, el mandatario cuestionó las medidas económicas del Gobierno nacional. “Nos encontramos frente a un Gobierno nacional que tiene una política macroeconómica totalmente anti-productiva: dolarizó los costos, abrió las importaciones y paralizó por completo el mercado interno”, sostuvo. Y advirtió: “Cada vez está más difícil producir en la Argentina. Con este plan económico, la industria está condenada y hay una sola actividad a la que le está yendo bien: la especulación financiera”.

Kicillof remarcó que la Provincia mantiene una política de acompañamiento al sector. “Estamos haciendo un enorme esfuerzo para sostener a la industria y al entramado productivo: estamos convencidos de que el camino del desarrollo es apostando al valor agregado y la generación de trabajo”, aseguró. Y añadió: “El Estado y el sector privado no van por carriles separados, ya que las empresas invierten cuando hay rutas, puertos e infraestructura adecuada: no hay que elegir entre uno u otro, sino trabajar de manera conjunta y pensando en el futuro”.

En el Parque Industrial, Lamb Weston anunció una inversión de 240 millones de dólares para la construcción de una nueva planta que generará 250 puestos de trabajo. La compañía exporta el 80% de su producción a países de la región. Por su parte, Lucciano’s, que en 2011 inició su producción industrial de helados, se expandió con casi 100 sucursales en Argentina y el exterior, y recibió créditos del Banco Provincia para la compra de equipamiento. Finalmente, Kicillof recorrió la farmacéutica Norgreen S.A., que emplea a más de 200 personas y ejecuta un plan de inversión de 40 millones de dólares para ampliar sus líneas de medicamentos.

