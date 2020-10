Kicillof llega a Mar del Plata para impulsar obras

Por otra parte, el gobernador bonaerense presentará a partir de las 15, en la sede del Museo MAR, los protocolos sanitarios de cara a la temporada de verano 2020-2021.

En tanto, el domingo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la polémica reaparición mediática del ex presidente Mauricio Macri en una entrevista realizada por La Nación. Allí, dijo que el ex mandatario mostró una “persona muy resentida, con propios, ajenos y sus votantes, y muy deshonesta”.

“Dijo que durante su gobierno bajó la pobreza, que el endeudamiento fue culpa del Congreso, hasta dijo que él echó a Maradona. No tengo enojo ni molestia. Fue una metralleta de mentiras”, agregó al respecto.

Luego, desdramatizó la idea de un diciembre con desbordes sociales o un agravamiento de la crisis. Pero no le quitó importancia a la situación de gobernar en pandemia. “Desde que asumí y cuando era ministro de economía, pronosticaban una catástrofe cada tres días. No pasaba. Mi preocupación no es diciembre, mi preocupación es mañana. Estamos ante lo desconocido. Gobernar ante lo desconocido es una tarea de día a día”, aseguró.

Finalmente, expresó que “cuando empezó la pandemia todos decían que iba a estallar el conurbano, pero no pasó y no fue por obra del azar. Hubo una batería de medidas que no fueron de contención social, sino de comprensión sobre aquellos a los que les pedimos que se queden en sus casas”.