Kicillof llamó al diálogo al Gobierno «Tienen mi número, úsenlo»

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , votó este domingo en la ciudad de La Plata y volvió a reclamarle al presidente Javier Milei que abra una instancia de diálogo entre la Nación y las provincias. Ante la consulta de DIB, el gobernador dijo que en la Casa Rosada tienen su teléfono y que lo usen.

“Todos los días desde que asumí estoy dispuesto a hablar con la máxima autoridad nacional. Tienen mi número, úsenlo”, sostuvo el mandatario provincial tras emitir su voto en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrara”.

Kicillof llegó al establecimiento poco antes del mediodía, caminando desde la residencia oficial acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac. Llevaba un pantalón azul, campera negra, un mate y un termo. Saludó a los vecinos, compartió mates con algunos votantes y entregó una bandeja de facturas a las autoridades de mesa antes de sufragar. También se tomó fotos y conversó con quienes esperaban en la fila.

Kicillof cuestionó el sistema de Boleta Única Papel

Una vez cumplido el trámite de la Boleta Única Papel (BUP), se dirigió al teatro Metro, ubicado a pocos metros, donde ofreció una conferencia de prensa. Allí destacó que la jornada electoral se desarrollaba “con total normalidad” en la provincia y subrayó que “en algunas localidades afectadas por la lluvia de ayer tardaron un poquito más en abrirse algunas mesas, pero todo está funcionando bien”.

El mandatario consideró que la elección de este domingo es “un día importantísimo para la Argentina”, en el que se define “qué va a pasar con la economía, con la educación, con la salud y con los derechos laborales”. En esa línea, enfatizó: “¿Dónde se empieza a resolver la cuestión económica? En las urnas, votando y decidiendo qué sentido queremos que tenga la provincia y qué diputados queremos para la agenda legislativa”.