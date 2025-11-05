Kicillof lanzó plan de vacaciones con facilidades en la Costa Atlántica

Con el objetivo de incentivar el consumo y sostener la actividad turística en un contexto económico adverso, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez, anunciaron este miércoles un paquete de beneficios para la temporada de verano 2026.

El programa incluye líneas de financiamiento, descuentos y promociones destinadas a fortalecer el turismo en la Costa Atlántica y reactivar el comercio local.

El anuncio, dirigido a empresarios del sector y cámaras vinculadas, contó además con la presencia de los intendentes de Villa Gesell, Gustavo Barrera, y de General Alvarado, Sebastián Ianantuony.

Según destacaron las autoridades, la batería de medidas forma parte de una estrategia provincial para sostener una actividad clave para miles de familias y municipios bonaerenses, en un escenario marcado por la caída del consumo y la falta de herramientas nacionales de estímulo.

“Esta serie de medidas y beneficios, dispuesta por el Gobernador Axel Kicillof, tiene como objetivo acompañar al Turismo en la provincia de Buenos Aires, con instrumentos para incentivar una actividad de la que dependen miles de familias bonaerenses y también muchos municipios”, señaló Costa. El ministro remarcó que el sector atraviesa un momento crítico tras “dos temporadas muy malas” y advirtió sobre la pérdida de poder adquisitivo y la ausencia de políticas nacionales para el turismo interno.

Banco Provincia, clave en la estrategia de reactivación

En la misma línea, Cuattromo remarcó el rol del Banco Provincia como motor del desarrollo productivo: “En esta coyuntura tan compleja, lo importante es seguir construyendo soluciones que acompañen la actividad, que tengan sentido y que lleguen a cada rincón de la provincia. Ese es el compromiso de Banco Provincia: ser un instrumento del desarrollo y estar siempre cerca de quienes producen y trabajan”.

Las medidas incluyen promociones con tarjetas de crédito, préstamos personales especiales y beneficios con Cuenta DNI.

Entre ellas se destaca la nueva línea “Tu préstamo acá: Especial Verano”, que ofrece créditos de hasta $2 millones en hasta 12 meses para financiar servicios turísticos de forma digital, además de cuotas sin interés en hotelería, balnearios, entretenimiento y automotor. También habrá descuentos reforzados en comercios y espectáculos, junto con la continuidad del programa “Mesumo Navidad” con vouchers de hasta 40%.

La presentación se da en un contexto donde la propia subsecretaria de Turismo provincial ya había anticipado la complejidad del panorama. En diálogo con INFOCIELO semanas atrás, Martínez había advertido que “la provincia es el principal destino de turismo interno del país” y cuestionado la ausencia de estímulos nacionales: “En un momento donde el Gobierno nacional alienta a que la gente se vaya afuera (…) hemos perdido competitividad”. La funcionaria también había reconocido la incertidumbre del sector ante la dificultad de fijar precios y la caída del consumo: “Sabemos que no va a ser una temporada de mucho movimiento, porque lo vemos todos los días en la calle”.

Con este paquete de beneficios, la gestión de Axel Kicillof busca mitigar el impacto de la crisis sobre el turismo bonaerense y acompañar a los prestadores en una temporada que se anticipa desafiante. Desde la Provincia remarcan que el objetivo es preservar la actividad, sostener el empleo y garantizar que las familias puedan acceder a opciones recreativas en el territorio bonaerense.