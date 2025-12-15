Kicillof eliminará los subsidios energéticos a usuarios de barrios cerrados

El ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, anunció este lunes en su habitual conferencia de prensa que desde el año próximo se eliminarán los subsidios energéticos para aquellos usuarios de barrios cerrados.

Asimismo, indicó que las zonas de menores ingresos continuarán recibiendo la ayuda del gobierno bonaerense y recordó que, para acceder a la tarifa social, los usuarios deberán inscribirse en el padrón correspondiente no sólo para obtener el beneficio sino mantenerlo quienes ya lo perciban.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la eliminación del subsidio energético alcanza a 79.500 usuarios que se dividen en 66.900 viviendas en el Gran Buenos Aires y 12.600 en el interior de la provincia, y que tiene como objetivo optimizar los criterios de inclusión y exclusión respecto a los subsidios energéticos y adecuarlos a las modificaciones que llevará a cabo el Gobierno.

Actualmente, la segmentación se fraccionaba en tres grupos de usuarios: de altos ingresos, superiores a 3,5 canastas básicas, sin subsidios; de bajos ingresos, inferiores a una canasta básica total, que recibían subsidios de hasta el 65% sobre un consumo mensual; e ingresos medios, entre 1 y 3,5 canastas básicas, con subsidios parciales.

En esta nueva división solo habrá dos categorías que se dividirán entre “hogares con subsidio”, que son viviendas con ingresos menores a tres canastas básicas y subsidios diferenciados según la época del año, y “hogares sin subsidio”, con ingresos superiores, que no recibirán asistencia