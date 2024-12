Kicillof criticó los recortes del PAMI y dijo que creció 30% la demanda en hospitales públicos

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apuntó contra el presidente Javier Milei luego de que su gestión decidiera readecuar el sistema de cobertura de medicamentos del PAMI y cuestionó su política sanitaria al asegurar que por la crisis creció un 30% la atención en los hospitales públicos del territorio.

Mientras las cuotas de las prepagas ya acumulan un alza de 121% durante 2024, algo que impactó en las economías familiares, Kicillof criticó la gestión libertaria y puso por ejemplo la crisis que se desató en el sector de la salud. En ese sentido, indicó que en el distrito bonaerense creció un 30% la demanda en los hospitales “por los problemas que hay para acceder a tratamientos y medicamentos, por privado”.

A estas cifras, se suma la preocupación del Gobierno bonaerense porque Milei quiere transferir los hospitales nacionales a las provincias. Como informó DIB, Kicillof se mostró preocupado por esa idea que tiene en estudio la Rosada.

En declaraciones a Radio 10, el mandatario afirmó que “las retiradas y deserciones del Gobierno”, como la cuestión de los remedios y los jubilados, son algo “tremendo”. Y agregó: “Es difícil mensurar el daño que está haciendo”.

“Hay una parte de la sociedad, mayoritaria, que está recibiendo un mazazo fortísimo del Gobierno de Milei. La Provincia contrasta tratando de sostener la salud y la educación; mientras tanto, fiesta en los mercados, porque la Argentina es el paraíso de la timba”, criticó Kicillof.

El gobernador dijo que el país tiene niveles alto de rentabilidad, de especulación, de bicicleta financiera. “Entonces cualquiera que viene a especular con activos se gana la tasa más alta del mundo en dólares y eso lo está pagando el contribuyente, con la del jubilado, con la del estudiante, con la del laburante”, marcó.

Kicillof también aseguró que el Gobierno “les robó recursos a las provincias”. Dijo sobre su gestión: “Milei no giró recursos del fondo de transporte, del incentivo docente. Son fondos no son discrecionales, están sostenidos en leyes, acuerdos, por lo que son violaciones de leyes. Muchas provincias fuimos a la Corte Suprema que, por supuesto, no nos dio ninguna respuesta. Solo benefició a la Ciudad con el tema de la coparticipación”.

Al respecto, reiteró que en el distrito bonaerense creció un 30% la demanda en los hospitales “por los problemas que hay para acceder a tratamientos y medicamentos, por privado” y sumó: “Ahora se agrega lo del PAMI. Entonces [Milei] nos tira los problemas y nos quita los recursos. Es un doble movimiento”.

Este lunes, el PAMI anunció una nueva etapa en su plan de “readecuación” de las coberturas de medicamentos para sus afiliados, por la cual estableció una modificación en cuanto a quiénes tendrán acceso a la bonificación del 100% de cinco fármacos ambulatorios a través del Subsidio por Razones Sociales. (DIB)

Comparte esto: Facebook

X