Kicillof anunció un aumento para La Bonaerense pero crece el malestar en la fuerza

Desde La Plata anunciaron este jueves una suba salarial del 6,8% que será retroactiva a diciembre. Ahora, el sueldo de bolsillo del que recién ingresa a la fuerza quedó así en $51.000.

A través de un comunicado, el gobierno de la provincia explicó que a partir de esta suba el sueldo neto de un oficial de policía ingresante asciende a $46.238. En tanto, con la actualización en la compensación por uniforme de 1.130 a 5.000 pesos otorgada en septiembre, el ingreso total llegará a $51.237. De este modo, la suba acumulada a lo largo de 2020 promedia el 43,3%, toda vez que en diciembre de 2019 el sueldo más bajo era de $35.754.

La suba no conformó a los efectivos que -sin representación sindical- exponen sus planteos en las redes sociales. En la cuenta Policía Reclamando plantearon que este aumento de 6,8% promedio al 18% que recibieron en septiembre y eso arroja una suba anual del 35%, es decir 10 puntos por debajo de la inflación.

Además cuestionaron que Kicillof cuente como parte del aumento salarial el plus que cobran para gastos de uniforme. Según los efectivos, ese gasto no puede computarse como salario.

Más viáticos

También se dispuso un incremento del valor de los viáticos a quienes participan del Operativo Sol que se lleva adelante, como cada verano, en los distritos turísticos y que había sido motivo de queja en las filas policiales.

Pasarán de $1.500 a $2.000 diarios. Esta mejora será percibida por el personal civil, policial y penitenciario de los ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos. El gobierno aclaró que es la segunda suba, ya que en diciembre de 2019, el valor diario era de $1.100.

El gobierno bonaerense destacó que la medida «se trata de un cambio importante en la política salarial del Estado provincial luego del fuerte deterioro entre 2016 y 2019».

Y agregó que se incluyeron mejoras en la actualización del valor de la Compensación por recargo de servicio, tanto para Policía (CORES) como para el personal del Servicio Penitenciario, triplicando su monto (de 40 a 120 pesos).

Kicillof resolvió recomponer los salarios de la policía a comienzos de septiembre, luego de la protesta de tres días que encabezaron los efectivos en distintos puntos de la provincia y que generó una de las crisis más fuertes que afrontó en su primer año de mandato.

En las últimas horas, voceros de los efectivos de La Bonaerense habían salido a exponer el malestar que se venía generando dentro de la fuerza. «El gobierno está muy ocupadas con los contagios de coronavirus y no hubo respuestas para la Policía. Los agentes se la tienen que bancar porque no les queda otra, si no se los sanciona», sostuvo Nicolás Masi, Secretario General del SIPOBA, un gremio -no reconocido a nivel oficial- que apuntala la demanda de los efectivos.

El planteo que hacen desde la fuerza es que tras la protesta de septiembre, Kicillof prometió equiparar los sueldos de los policías provinciales con los de la Federal, hecho que se mantuvo por unos meses pero luego se desactualizó porque los agentes de Nación recibieron aumentos.