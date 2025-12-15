Kast se impuso en el Balotaje de Chile y es el nuevo presidente trasandino

El candidato derechista José Antonio Kast se impuso en el balotaje presidencial de Chile con un 58,30 % de los sufragios, con lo que venció a la aspirante comunista Jeannette Jara que lograba un 41,70% -quien reconoció su derrota en redes sociales-, y es el nuevo presidente del país.

Según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas a traves de los datos oficiales del Servicio Electoral de Chile (Servel) el candidato derechista obtenía un resultado contundente de 17 puntos de diferencia, escrutado ya el 95% de los votos emitidos, lo que lo transforma en el nuevo mandatario electo del país trasandino.

La aspirante comunista reconoció a través de su cuenta en la red social X el triunfo de Kast. “La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile”.

“A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, expresó Jara.

Kast es un abogado de 59 años que había sido candidato presidencial en dos ocasiones anteriores, sin éxito, y que enfocó su candidatura en el tema de la seguridad. Durante toda su trayectoria política se vio envuelto en polémicas por defender y reivindicar la dictadura de Augusto Pinochet.