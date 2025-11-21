Karina reúne a LLA en Mar del Plata: ¿Se sumará Montenegro? que está en esa cornisa política

La cúpula libertaria espera reunir unos mil dirigentes de toda la provincia en el Hotel Provincia l, donde se sesionará en ocho comisiones abocadas a analizar cuestiones de dinámica partidaria y coyuntura política y económica.Uno de los mensajes del Congreso será la de superación de los enfrentamientos entre los “territoriales” ligados a Karina Milei y Las Fuerzas del Cielo, que responden a Santiago Caputo, que tuvieron un pico de virulencia antes de las elecciones.
Una imagen de unidad emergente del Congreso podría contribuir a resolver una de las discusiones políticas internas más urgentes en LLA bonaerense: la conducción del bloque legislativo libertario en diputado, que hoy ejerce el caputista Agustín Rommo.
Dos dirigentes marplatenses -el legislador electo e intendente en pausa Guillermo Montenegro y Alejandro Carrancio, tendrán un protagonismo especial durante el Congreso. (DIB)