Karina Milei evitó hablar con la prensa y llamó a votar

Apareció un 3% en los padrones como chicana a Karina Milei

La jornada electoral para la hermana del Presidente había arrancado con inconvenientes. En el Instituto Pedro Poveda,, los padrones que estaban expuestos en la entrada fueron vandalizados con la inscripción «3%» al lado del nombre de Karina Milei, la Secretaria General de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, que debe sufragar en esa institución.

El gesto fue leído como una clara chicana política, en medio del tenso escenario que atraviesa La Libertad Avanza (LLA) tras la reciente filtración de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La aparición del mensaje ocurre en un momento en el que los libertarios buscan contener el impacto de la crisis interna. La referencia al «3%» apunta a la supuesta caída en la imagen pública de LLA, una frase utilizada por la oposición en redes sociales y discursos políticos recientes.