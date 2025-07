Karina Milei cruzó duro a los twiteros libertarios que critican las listas: “La lealtad no es una opción”

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cruzó hoy con dureza a los tuiteros libertarios que vienen criticando el perfil de los candidatos de La Libertad Avanza para las elecciones de septiembre en la Provincia, a quienes envió una clara advertencia: “La lealtad no es una opción”.

La intervención de la hermana del presidente Javier Milei, responsable última del armado bonaerense, se dio en el marco de una fuerte reacción crítica luego de que fueran excluidos casi por completo de las listas los dirigentes cercanos al asesor Santiago Caputo, nucleados en Las Fuerzas del Cielo.

“Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición“, expresó Karina en un mensaje de X. Agregó que “quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”.

Milei recordó además el principio que el jefe de Estado marcó desde su primer día: “Tabula rasa, porque esta batalla no es para los tibios, pero tampoco es para unos pocos, y todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa, siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones, sino a dejar el alma por el proyecto de transformación que encarna Javier Milei”.

El blanco directo de las críticas de Karina es un grupo de twiteros ultra-libertarios que vienen criticando duramente las listas, entre los que se cuentan Esteban Glavinich, conocido en X como “TraductorTeAma”, quien calificó de “hijo de puta” a Sebastián Pareja, mano derecha de la hermana del Presidente en el armado para las elecciones.

“La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires no es un armado más. No es un acuerdo de partes ni una lista para salir del paso. Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa”, defendió las listas la poderosa Karina Milei.

Las críticas de los twiteros se desataron casi de inmediato a la presentación de las listas, cuando se conoció que Las Fuerzas del Cielo apenas se habían quedado con un lugar, que fue para Nahuel Sotelo. Se trata de la agrupación apadrinada por Caputo, el gran derrotado, que venía con discrepancias previas con Karina respecto de la estrategia electoral libertaria.

Caputo se mantuvo el silencio aunque pareció enviar un mensaje cuando fue eliminada la cuenta de twitter que se le atribuye, hasta ahora un canal directo de intervención. Y tampoco lo hicieron personajes famosos de las redes como Daniel Parisini -El Gordo Dan- referente de Las Fuerzas del Cielo, quien se limitó a transmitir en su canal de streaming sin sonido durante 20 minutos luego de decir que iba a dar su opinión sobre el cierre de listas.

Pero la virulencia de twiteros como Traductor y varios otros – @US Termo, @GordoLeyes, o @Pregonero- en defensa de los dirigentes identificados con Caputo y en contra de Pareja deataron la intervención de la hermana del presidente, que llegó después de un abrazo que Milei le dio ayer a Parisini en Córdoba, en un intento de calmar las aguas que esta mañana seguían agitadas.

El propio Pareja se había manifestado temprano en radio, en la misma línea en que lo hizo Karina. “Quien cuestione a los candidatos del Presidente, está cuestionando al Presidente”. El ruido interna es al parecer tan fuerte que después del texto de Karina, Pareja insistió en las redes compartiendo el mensaje de la Secretaria General y agradeciendo su “claridad”. (DIB) AL