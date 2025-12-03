Juraron los diputados nacionales y se confirmó que La Libertad Avanza es la primera minoría

Las terceras fuerzas

Los últimos movimientos de determinaron, a la vez, que habrá dos bloques con 22 diputados cada uno: una unión de UCR + Pro y el de Provincias Unidas, referenciado con los cinco gobernadores que se lanzaron antes de las elecciones, aunque el esquema de la primera de esas fuerzas por ahora el precario.

La nueva bancada -que ni siquiera tiene nombre aún- no solo tiene a representantes provenientes de Pro y la UCR (incluida Karina Banfi), sino también del MID el gobernador santacruceño Claudio Vidal.

Provincias Unidas, que nuclea principalmente a legisladores que responden a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), juntó 22 diputados. Y sumaron en un interbloque a Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, y a Miguel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal.

Otro polo de poder clave serán los gobernadores peronistas distanciados del kirchnerismo. Los salteños de Gustavo Sáenz y los misioneros de Hugo Passalacqua permanecerán en el bloque Innovación Federal, con siete diputados. Actuarán coordinados con los tucumanos de Osvaldo Jaldo, los catamarqueños de Jalil y la neuquina de Rolando Figueroa. A ellos podrían sumarse dos legisladores que responden al sanjuanino Marcelo Orrego. En conjunto, reúnen 16 escaños.

La izquierda tendrá 4 diputados, mientras que otros cinco estarán dispersos en bancadas unipersonales.