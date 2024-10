Julio Soler reemplazará a Marcos Acuña en la Selección argentina

El defensor Julio Soler, de solo 19 años, fue convocado de urgencia a la Selección argentina para reemplazar a Marcos Acuña, quien salió con molestias del partido entre River y Platense.

Esta es la primera convocatoria a la Selección mayor para el joven de 19 años, que debutó en Lanús en 2022 con el actual entrenador de Colo-Colo, Jorge Almirón, en un 1-0 ante Independiente en condición de local y este año se asentó como una de las grandes apariciones del fútbol argentino.

Si bien sumó minutos cuando Frank Kudelka estuvo al mando del “Granate”, no fue hasta la llegada de Ricardo Zielinski que consiguió afianzarse en el equipo. Allí consiguió mejorar su faceta ofensiva y convertirse en una pieza fundamental para Lanús.

De todas maneras, no será la primera vez que se ponga la “celeste y blanca”, ya que representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024 -compartió con Nicolás Otamendi, Julián Álvarez y Gerónimo Rulli-, donde disputó los cuatro partidos hasta la eliminación en cuartos de final a manos de los locales.

A su vez, anteriormente, integró la Sub 17, Sub 20 y Sub 23.

Soler nació en Asunción, la capital de Paraguay, pero vive en la Argentina desde muy chico. A sus 12 años inició su camino en la cantera de Argentino Juniors y, si bien siempre fue lateral, también jugó de diez y fue carrilero por izquierda.

Si bien esta situación le deja el camino más allanado para ser titular en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas a Nicolás Tagliafico, que en los últimos años le ganó la pulseada a Acuña, Soler podría sumar minutos ante Venezuela o Bolivia, los próximos rivales de la Selección argentina.

Otro convocado de último momento fue el volante ofensivo Facundo Buonanotte, otro jugador de solo 19 años que apunta a ser una de las figuras de la Selección argentina en el futuro.

El jugador surgido en Rosario Central, que actualmente se desempeña en el Leicester de la Premier League, se suma a la convocatoria para tapar el espacio que dejan Nicolás González (Juventus) y Paulo Dybala (Roma) por sus respectivas lesiones.

Qué pasó con Marcos Acuña

El “Huevo” debió ser reemplazado durante el partido en el que River empató sin goles en su visita a Platense.

Fue por esto que el director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, decidió desafectarlo y convocar de urgencia a Soler.

Comparte esto: Facebook

X