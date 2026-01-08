Julio Chávez encabeza un gran elenco en “La Ballena” en el Teatro Tronador

“La ballena”, la exitosa obra protagonizada por Julio Chávez y dirigida por Ricky Pashkus, se presentará durante la temporada, con funciones todos los viernes y sábados de enero a las 21:00 en el Teatro Tronador (Santiago del Estero 1746).

El elenco se completa con Laura Oliva, Máximo Meyer, Manuela Yantorno y Roxana Berco. La pieza fue ampliamente elogiada por el público y la crítica especializada, y le valió a Julio Chávez y Laura Oliva la nominación a los premios ACE (Asociación de Cronistas del Espectáculo).

En escena, el público podrá ver a Chávez dando vida a Charlie, un hombre que enfrenta el final de su vida e intenta reparar algo impulsado por una esperanza en el mundo.

Los últimos días en la vida de un hombre que lleva en su cuerpo el daño que se ha hecho, que ha hecho y que le han hecho. Los últimos días de un hombre que intenta reparar algo impulsado por una esperanza en el mundo. Perdonar y ser perdonado es una forma de darle una nueva oportunidad al ser humano.