Julio Alak impulsa un polémico plan a lo Milei, donde los vecinos deberán pagarse el asfalto

Es que, al calcular los posibles costos del programa, las sumas podrían ascender hasta 70 millones de pesos por cuadra según lo infromado por el secretario de Servicios Públicos del Municipio, Sergio Resa, a los concejales que participaron de la reunión informativa. Dependiendo los frentistas de cada cuadra se hará un prorrateo por frente, por zona, o por frente y zona. En un hipotético caso de 30 frentistas idénticos, que abonen el 95 por ciento del valor de la obra, a cada propietario le corresponderían 2.2 millones de pesos a abonar en hasta 24 cuotas mensuales de 92 mil pesos.

Sin la aprobación de la ordenanza, los números aún están en el aire. Pero las referencias llevan el costo de pavimentar una calle a cifras similares. Una reciente licitación en Bahía Blanca arrojó un costo por cuadra de 64 millones de pesos para la realización de base, sub base y riego de imprimación, carpeta de asfalto, cordón cuneta y badenes.

Las críticas a la ejecución de obra pública en La Plata a cuenta de los vecinos

El conflicto se podía dar en los casos donde no haya un cien por ciento de adhesión. Es que, según estipula la Ordenanza General N°165 que reglamenta la ejecución de obra pública en los municipios bonaerenses, en el caso de las obras por contrato directo entre vecinos y empresas constructoras, alcanza con un 70 por ciento de adhesión propietaria de frentistas. El treinta por ciento restante igual debe pagar la construcción, y allí es donde los concejales del PRO manifestaron su preocupación.

Pese a que los montos son elevados, el Municipio también incluyó un artículo donde a través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, se podrá evaluar los casos que requieran un análisis particularizado y mediante acto administrativo fundado podrá establecer otro plan de pagos, “tanto para los beneficiarios adherentes como para los no adherentes”.

El PRO manifestó su rechazo, pero en otros sectores de la oposición no ponen tantas objeciones. “Mientras sea consensuado y los vecinos quieran, no me voy a oponer”, dijo a este medio un dirigente radical. “Si el vecino tiene ganas de hacerlo va a adherir, sino no. No creo que muchos lo hagan en este contexto”, agregó, aunque también señaló que hay prioridades invertidas en la gestión municipal, y apuntó a los 8.000 millones de pesos que utilizará Alak para renovar las plazas.

Lo llamativo es que, en un contexto de crisis económica y social denunciada a diario por la gestión de Axel Kicillof de la que formaba parte Julio Alak, el intendente decida avanzar con ésta iniciativa a cuenta de los vecinos, quienes ya dejaron quejas a través de las redes sociales al enterarse de la hipotética suma que deberían abonar, en muchos casos, por propiedades heredadas.

No es la única objeción que le ponen a Julio Alak. Es que la provincia de Buenos Aires reclama por la quita de fondos nacionales, pero también adeuda 8 mil millones de pesos en concepto de tasa de capitalidad. En el PRO sostienen el reclamo para saldar el monto que continúa acumulándose desde la gestión de Daniel Scioli. Es el mismo monto que se utilizará para mejorar las plazas de la ciudad, pero también podría utilizarse para realizar 100 de las 1.000 cuadras que planea pavimentar el intendente.