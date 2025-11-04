Juicio por abuso sexual, torturar y prostituir a ex parejas y violar a la hija de una de ellas: Prevén pena de 50 años

Bustos está imputado por hechos que van desde la trata de personas con fines de explotación sexual, bajo modalidad de acogimiento, explotación económica del ejercicio de la prostitución, y abuso sexual reiterado y agravado por haber sido cometido contra una menor de edad, además de reducción a la servidumbre. De probarse los hechos, la pena que recibiría Bustos podría llegar hasta los 50 años de prisión.

Los casos de abuso sexual

El fiscal sostuvo que Bustos deberá responder como autor penalmente responsable de trata de personas con fines de explotación sexual, en perjuicio de una mujer que era entonces su pareja, en modalidad de acogimiento, que es la última etapa que conforma este delito. Según explicó, en estas circunstancias, abusando de la situación de vulnerabilidad que la atravesaba, y mediante violencias, amenazas e intimidaciones, el acusado sometió a la mujer a la prostitución, obteniendo un rédito económico a través de su explotación.