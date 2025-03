Jubilaciones sin moratoria: alrededor del 75% no accederán a la mínima

A partir del 23 de marzo, los trabajadores que no hayan cumplido con los 30 años de aportes al sistema previsional argentino no podrán acceder a una jubilación, ya que ese día vence la moratoria dispuesta por la Ley 27.705, que estuvo vigente desde marzo de 2023. Esta medida, decidida por el Gobierno de Javier Milei, no será extendida, y no se habilitarán nuevas moratorias ni planes de pago para regularizar los aportes faltantes.

Ahora bien, ante el inminente vencimiento, corren riesgo de no acceder al beneficio jubilatorio 8 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres en edad de jubilarse. La no prorrogación de la ley implicaría que las personas que no hayan logrado los 30 años de aportes accedan solamente a una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de una jubilación mínima.

De los 7.278.830 beneficios de jubilaciones y pensiones otorgadas en 2024 por ANSES, el 59% se deben a la implementación de las moratorias. En tanto, de las 5.630.923 jubilaciones actuales, el 65,5% se explican por vía de moratoria, de acuerdo a un informe de la Fundación Éforo.

“El 50% de la economía y el trabajo en nuestro país están en la informalidad y ese es el principal motivo por el cual los trabajadores no alcanzan los 30 años de aportes que exige la ley para jubilarse. El fin de la moratoria jubilatoria perjudica mayormente a las mujeres, porque en el sector informal es donde más se intensifica la brecha y la mayor penalización salarial por maternidad recae en las mujeres jóvenes (entre 18 y 29 años), que no conviven en pareja”, afirmó Carla Pitiot, vicepresidenta de Fundación.

En los últimos 16 años, la jubilación mínima (sin bonos como el actual de $70.000) cayó aproximadamente un 48% en términos reales. Pero si se tienen en cuenta los bonos, la caída es del orden del 34%.

Mientras la jubilación mínima más alta liquidada en los últimos 16 años fue la de septiembre de 2013 y alcanzó, a valores actuales, los $520.000, la más baja se registró en febrero del año pasado y fue de $176.803.

Cabe destacar que a quienes aún no hayan alcanzado los 30 años de aportes, el gobierno les otorga la posibilidad de saldar la deuda previsional hasta fin de año. Si bien el vencimiento de la moratoria no permitirá nuevos ingresos a este mecanismo, aquellos que deseen regularizar su situación podrán hacerlo mediante un pago único al contado, lo que les permitirá acceder a la jubilación. Sin embargo, esta opción no estará disponible para quienes no cumplan con los requisitos establecidos. (DIB)