Juana Molina presenta “Doga” en Mar del Plata

El próximo 6 de diciembre a las 20:00 la reconocida artista Juana Molina desembarcará en Club TRI (20 de Septiembre 2650) para presentar en vivo su nuevo material discográfico, “Doga”.

La jornada contará con la apertura de Valeria del Mar, mientras que Rorro estará a cargo de la musicalización.

“Doga” es el octavo álbum de Juana Molina y fue producido junto a Emilio Haro. El disco incluye 10 canciones distribuidas en cuatro caras de vinilo doble y fue lanzado a través de su propio sello, Sonamos.

Este trabajo marca su regreso discográfico tras “Halo” (2017) y llega después de su álbum en vivo “ANRMAL” (2020).