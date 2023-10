Juan Román Riquelme, la nueva grieta entre Milei y Massa

El candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, confesó que era hincha de Boca Juniors pero que luego se hizo “anti” del club por la llegada de Juan Román Riquelme, mientras que quien salió a respaldar al ahora dirigente xeneize fue Sergio Massa.

“Yo era de Boca. Era hasta que el señor (Daniel) Angelici lo trajo a Riquelme a robar. Ah, es más. Había dejado de ir a la cancha el día que se retiró (Martín) Palermo”, confesó Milei, que supo ser arquero de Chacarita y San Lorenzo. “Yo tengo palco, tengo estrella en el museo. No es que era un poquito de Boca, era intensamente de Boca”, reconoció.

“Cuando se retiró Palermo me generó tanta tristeza que no pude volver más”, recordó el economista libertario. “Y cuando lo trajeron a Riquelme, en esa tercera etapa nefasta…”, agregó en diálogo con Radio Mitre. Y fue allí cuando lo interrumpió el periodista Eduardo Feinmann, también fanático de Boca, y acusó al ex jugador: “Que dijo que venía gratis. Mentira, mentiroso”.

Por su parte, Massa, al ser consultado sobre su estrecha relación con Riquelme, volvió a hablar bien del ex futbolista y se subió al “sueño copero” del mundo xeneize. “Me alegraría mucho que Boca gane la (Copa) Libertadores porque sé que es el sueño de Román”, dijo en diálogo el canal de streaming Somos Gelatina.

No es la primera vez que Massa respalda a Riquelme. “Con Román construí una relación muy buena. Nos juntábamos a comer asado con la banda de Don Torcuato”, contó el ministro alguna vez, donde confesó que se junta a tomar mates con el dirigente de Boca.

Este contraste se da en medio de las intenciones del espacio político libertario de sumarse a las listas de Andrés Ibarra, el hombre de Mauricio Macri en la institución deportiva y que busca enfrentar en las urnas a Riquelme. La voluntad de los dirigentes porteños de LLA Ramiro Marra, Eugenio Casielles y Oscar Zago, serían incorporar a los suyos en la lista macrista que buscará recuperar el club tras la gestión riquelmista. (DIB)

