Juan Manuel Vuoso es el mánager del Club Kimberley

Juan Manuel Vuoso fue nombrado hoy como mánager del fútbol del Club Kimberley, luego de una reunión con la comisión directiva de la institución liderada por Luciano Mignini. Ahora, el actual director técnico de la Primera mantendrá ambos cargos hasta fin de año donde determine quién será su reemplazante.

La creación del cargo de mánager fue calificado desde la institución de avenida Independencia como un “hecho histórico para el club y para el fútbol marplatense”. Mignini había señalado que su cargo requiere de una visión más general y por ese motivo no podía dedicarle el tiempo que el fútbol requiere.

También se resaltó que el cargo sea ocupado por Vuoso, quien “con su juventud y amplia experiencia dentro del club va a funcionar como un nexo vital entre la dirigencia y la actividad futbolística que seguirá coordinada por Matías Hondeville”.

Sobre su nombramiento, Vuoso señaló que “siempre estuvo esta chance desde el momento que me alejé de la coordinación y después de este parate por la pandemia me pareció que era una buena manera de aceptar este cargo, que no es solo nuevo en el club sino que también lo es para mí y lo iré aprendiendo en el día a día”.

Además agregó que “estoy participando de charlas de gestión además del curso de la licencia PRO de la Asociación de Técnicos y otro de videoanálisis. Me parece que uno tiene que estar abierto a todo”.

Mientras tanto, el objetivo a corto plazo será “sumarme a lo cotidiano del fútbol infantil cuando la AFA nos permita volver a entrenar y trabajar en conjunto con Matías y todos los profes para tratar de ayudarlos en lo que ellos necesiten que para eso vamos a estar”.