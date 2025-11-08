Juan Falú llegará con un concierto dedicado a las raíces musicales argentinas

El próximo sábado 15 a las 20:00 el reconocido intérprete y compositor Juan Falú ofrecerá un concierto en la Sala Payró (Boulevard Marítimo 2280).

De formación autodidacta, Falú es considerado uno de los grandes referentes de la música argentina, tanto por su labor como compositor como por su destacada trayectoria como intérprete. Su repertorio para guitarra recrea las raíces musicales del país, y sus composiciones han sido incorporadas por destacados artistas del folklore nacional.

Con una reconocida capacidad de improvisación y un profundo conocimiento de las músicas de su tierra, Falú proyecta desde la raíz hacia nuevos horizontes sonoros, consolidando una propuesta artística de gran sensibilidad y autenticidad.

A lo largo de su carrera, ha recibido importantes distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Música 2000 y el Premio Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes. También fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y reconocido por la Legislatura de la Nación en 2019.