Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia: “No seguirán los descuentos de 50% en supermercados»

– Me resulta llamativo. Afirmar que el acceso a los mercados depende sólo de la credibilidad futura y no del nivel de stock de endeudamiento, es algo que no vi nunca. Es como ir a un banco a pedir un crédito y que no te hagan un Veraz. Es básico. Nos quieren correr el arco. No hay acceso a los mercados y nada tuvimos que ver en esta situación.