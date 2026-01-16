Juan Barraza vuelve a Mar del Plata con su noveno show de stand up, “Deslices y desmanes”

El comediante Juan Barraza presentará “Deslices y desmanes”, su nuevo show de stand up, el próximo jueves 29 a las 21:00 en Ogham Riders (La Rioja 2068).

Con casi veinte años de trayectoria en la escena del stand up, Barraza propone su noveno unipersonal, en el que aborda con humor temas tan diversos como la tragedia de Los Andes, los testigos de Jehová, Sigmund Freud y aquellos psicópatas que, según su mirada, la sociedad prefiere no ver.

Se trata de un espectáculo de más de una hora de duración, en el que el comediante intercala algunos momentos con la guitarra para reflexionar, desde el humor, sobre los ofendidos en las redes sociales y el paso del tiempo.

La crianza, eje recurrente en sus últimos cuatro espectáculos, y las siempre cambiantes formas de hablar de los argentinos también forman parte del recorrido temático del show.

Referente indiscutido del género y uno de los artistas más prolíferos de la escena local y de habla hispana, Barraza vuelve a ofrecer un recorte particular de la realidad, con su mirada aguda y el ritmo escénico que lo caracterizan.