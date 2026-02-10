Juampi González y Nancy Gay, juntos en la comedia romántica “Regla de tres simple”

Juampi González y Nancy Gay protagonizan “Regla de tres simple”, la nueva comedia romántica escrita y dirigida por Hernán Krasutzky, que se estrenará que se podrá ver en la ciudad del 21 al 23 de marzo en el Teatro Carreras (Entre Ríos 1824).

La propuesta combina humor, romance y una mirada contemporánea sobre los vínculos afectivos, abordando temas como el deseo, el miedo a involucrarse y las reglas que muchas personas se imponen para evitar el dolor emocional.

La obra narra la historia de Isidro y Roma, quienes se conocen en la fila del baño de una fiesta y deciden vincularse bajo una particular regla de tres pasos. Ella, espontánea y caótica, sostiene que no debe haber sexo hasta la tercera cita para mantener el interés. El, correcto y cauteloso, propone lo contrario: tres citas, sexo y despedida, convencido de que así evitará el compromiso y salir lastimado.

A lo largo de tres encuentros, el destino vuelve a cruzarlos en situaciones inesperadas, enfrentando dos maneras opuestas de concebir el amor. Cada cita se convierte en una oportunidad para tensionar el deseo, la prudencia y la necesidad de conexión, dejando abierta una pregunta central: ¿puede el amor funcionar cuando se le imponen reglas?

El equipo creativo está integrado por Miguel Catalán en la asistencia de dirección, Gastón Dufau en la producción ejecutiva, Vanessa Abramovich en el diseño de vestuario y escenografía, Catalina Quetto Garay en la asistencia de vestuario, Claudio del Bianco en el diseño de luces y Gustavo Enrietti en la dirección de producción.