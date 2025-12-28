Juampi González volverá a escena con su nuevo unipersonal “Oveja negra”

Juampi González estrenará esta temporada su nuevo espectáculo “Oveja negra”, un unipersonal de humor que presentará el 17 y el 31 de enero a las 23:30 en la Sala Melany (San Luis 1750).

En esta propuesta, el humorista abordará con ironía y honestidad el tránsito hacia los 40 y la sensación de no haber cumplido ninguno de los casilleros que “había que cumplir”.

El artista explora su identidad, sus contradicciones y ese vértigo tan propio de una etapa en la que, según confiesa, “todos parecen tener un plan… menos vos”. Con un estilo filoso y una mirada tan directa como incómoda, comparte vivencias y reflexiones que interpelan al público.

“Oveja negra” invita a reírse de los mandatos, de sentirse raro, distinto o incluso perdido. El espectáculo propone reconocerse en la experiencia ajena y asumir que no estamos solos, que somos más de lo que parece. Porque, como señala el propio González, todos tenemos un poco de “oveja negra”.